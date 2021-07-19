Англия ослабляет карантин, Уэльс и Шотландия оставят в силе ряд ограничений
В части Великобритании (Англия) сняли ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2
С полуночи понедельника, 19 июля, в стране не действуют, среди прочего, правило держаться на расстоянии от других людей в помещениях и рекомендация работать из дома, сообщает DW.
Уэльс и Шотландия имеют право устанавливать собственную политику в области здравоохранения. Их правительства уже заявили, что оставят в силе ряд ограничений, включая масочный режим.
Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей различных развлекательных заведений. А необходимость носить защитные маски сохранится в общественном транспорте Лондона. Осталась в силе требование уйти в карантин при обнаружении инфекции среди лиц, с которыми у человека были непосредственные контакты.
Премьер-министр Борис Джонсон выступил в защиту снятия ограничений, перечисленных в СМИ "днем свободы". При этом Джонсон призвал земляков оставаться благоразумными и сделать прививку от COVID-19. Сам премьер находится на карантине после контакта с инфицированным лицом.
Решение британских властей вызвало недовольство оппозиции. С особенно острой критикой лейбористы обрушились на отмену масочного режима.
В то же время ученые обеспокоены динамикой распространения инфекции в Королевстве. В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 000 случаев. Если распространение "Дельта" -варианте вируса выйдет из-под контроля, страна может столкнуться со ста тысячами заражений в сутки.
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