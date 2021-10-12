Англия неожиданно потеряла очки в матче с Венгрией в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV



Первый гол случился на старте первого тайма. Арбитр зафиксировал нарушение правил и поставил пенальти, который реализовал венгр Роланд Шаллай.



На 37-й минуте Джон Стоунз реализовал свой момент и вернул Англию в игру, сравнял счет. Однако, этот гол был последним во встрече.

Англия сыграла с Венгрией вничью 1:1, набрала 20 очков и занимает в группе I первое место. Венгры с 11 пунктами четверти. Второе место и 17 баллов у Польше.



ЧМ-2022

Отборочный турнир. 8-й тур

Группа I

12 октября



Англия - Венгрия 1:1



Голы: Стоунс, 37 - Шаллай, 24 (пен.)