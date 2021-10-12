Англия неожиданно потеряла очки в матче с Венгрией в отборе на ЧМ-2022
В 8-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Англии неожиданно сыграла вничью против Венгрии
Об этом сообщает Еспресо.TV
Первый гол случился на старте первого тайма. Арбитр зафиксировал нарушение правил и поставил пенальти, который реализовал венгр Роланд Шаллай.
На 37-й минуте Джон Стоунз реализовал свой момент и вернул Англию в игру, сравнял счет. Однако, этот гол был последним во встрече.
Англия сыграла с Венгрией вничью 1:1, набрала 20 очков и занимает в группе I первое место. Венгры с 11 пунктами четверти. Второе место и 17 баллов у Польше.
ЧМ-2022
Отборочный турнир. 8-й тур
Группа I
12 октября
Англия - Венгрия 1:1
Голы: Стоунс, 37 - Шаллай, 24 (пен.)
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- В другом матче группы D сборная Финляндии победила Казахстан .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.63
- Актуальное
- Важное