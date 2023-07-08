Англия - Испания: где и когда смотреть финал молодежного ЧЕ по футболу
Сегодня, 8 июля, в финале молодежного Евро-2023 сборная Англии сыграет против Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры прогнозируют, что Англия победит в финале Евро-2023, коэффициент – 2,70. Чуть меньше шансов дают Испании – 2,95. Аналитики не верят в ничью в основное время – 3,35.
По пути в финал Евро-2023 молодежная сборная Англии опередила в групповом раунде Израиль, Чехию и Германию. В плей-офф обыграла Португалию и Израиль.
Сборная Испании победила Украину в полуфинале Евро-2023, а в четвертьфинале оказалась лучше Швейцарии. На групповой стадии испанцы по дополнительным показателям опередили нашу молодежку, опередили Румынию и Хорватию.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Англия, Франция, Украина, Израиль и Испания.
Евро-2023 (U21)
Финал
8 июля
Англия – Испания
Батуми, стадион "Аджарабет Арена"
Начало в 19:00
Трансляция - "Суспильне Спорт"
- 5 июля в полуфинале молодежного Евро-2023 сборная Англии обыграла соперников из Израиля. В другом матче Украина разгромно уступила Испанию.
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