Англия - Испания: где и когда смотреть финал молодежного ЧЕ по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры прогнозируют, что Англия победит в финале Евро-2023, коэффициент – 2,70. Чуть меньше шансов дают Испании – 2,95. Аналитики не верят в ничью в основное время – 3,35.

По пути в финал Евро-2023 молодежная сборная Англии опередила в групповом раунде Израиль, Чехию и Германию. В плей-офф обыграла Португалию и Израиль.

Сборная Испании победила Украину в полуфинале Евро-2023, а в четвертьфинале оказалась лучше Швейцарии. На групповой стадии испанцы по дополнительным показателям опередили нашу молодежку, опередили Румынию и Хорватию.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Англия, Франция, Украина, Израиль и Испания.

Евро-2023 (U21)

Финал

8 июля

Англия – Испания

Батуми, стадион "Аджарабет Арена"

Начало в 19:00

Трансляция - "Суспильне Спорт"