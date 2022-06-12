Англия и Италия сыграли вничью в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Англия – Италия закончился со счетом 0:0. Команды на двоих 20 раз ударили по воротам, но ни один не стал голом.

После 3-го тура сборная Италии с 5 баллами возглавляет группу С в элитном дивизионе Лиги наций. Вторая позиция и 4 пункта в Венгрии. Германия набрала 3 балла и идет третьей.

Англия занимает последнее место, у них всего 2 набранных очка.

Лига наций

Дивизион А. 3-й тур

11 июня

Англия – Италия 0:0

11 июня сборная Украины победила Армению в 3 туре Лиги наций.

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