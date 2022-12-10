Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между Англией и Францией состоится в Аль-Хауре и начнется в 21:00. Вживую ее покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.

На групповом раунде сборная Англии победила Иран (6:2), Уэльс (3:0), сыграла вничью со США (0:0) и финишировала в квартете B первой. В 1/8 финала англичане обыграли сенегальцев (3:0).

Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции. В 1/8 финала действующие чемпионы мира одолели поляков (3:1).

Победитель пары Англия – Франция 14 декабря в полуфинале встретится с сильнейшим в матче Марокко – Португалия, которые начнут свою игру сегодня в 17:00.

ЧМ-2022

1/4 финала

Англия – Франция

Аль-Хаур, стадион "Аль-Байт"

10 декабря, 21:00

Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и Мегого.

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.

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