Англия – Франция: где смотреть матч 1/4 финала чемпионата мира-2022
В субботу, 10 декабря, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встречаются сборные Англии и Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между Англией и Францией состоится в Аль-Хауре и начнется в 21:00. Вживую ее покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.
На групповом раунде сборная Англии победила Иран (6:2), Уэльс (3:0), сыграла вничью со США (0:0) и финишировала в квартете B первой. В 1/8 финала англичане обыграли сенегальцев (3:0).
Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции. В 1/8 финала действующие чемпионы мира одолели поляков (3:1).
Победитель пары Англия – Франция 14 декабря в полуфинале встретится с сильнейшим в матче Марокко – Португалия, которые начнут свою игру сегодня в 17:00.
ЧМ-2022
1/4 финала
Англия – Франция
Аль-Хаур, стадион "Аль-Байт"
10 декабря, 21:00
Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и Мегого.
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