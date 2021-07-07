Англия - Дания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020

Англия и Дания сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" определят второго финалиста Евро-2020, который 11 июля встретится в решающем матче с Италией.

Англия на пути в полуфинал победила в групповом раунде Хорватию (1:0), Чехию (1:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта одолела Германию (2:0), а в четвертьфинале - Украину (4:0).

Дания начала выступления на Евро-2020 в группе с поражения от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а затем переиграла Россию (4:1) и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Каспера Юльманна разгромила Уэльс (4:0), а в четвертьфинале оказалась сильнее Чехии (2:1).

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