Англия - Дания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании. Начало - в 22:00
Англия и Дания сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" определят второго финалиста Евро-2020, который 11 июля встретится в решающем матче с Италией.
Англия на пути в полуфинал победила в групповом раунде Хорватию (1:0), Чехию (1:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта одолела Германию (2:0), а в четвертьфинале - Украину (4:0).
Дания начала выступления на Евро-2020 в группе с поражения от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а затем переиграла Россию (4:1) и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Каспера Юльманна разгромила Уэльс (4:0), а в четвертьфинале оказалась сильнее Чехии (2:1).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 32.43
- Актуальное
- Важное