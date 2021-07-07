Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
Во втором полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет против Дании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На пути к полуфиналу Англия прошла Германию и Украину, а Дания оказалась сильнее Уэльса и Чехии.
Финал пройдет 11 июля на лондонском "Уэмбли". Победитель сегодняшнего матча сыграет против Италии, которая победила Испанию в другом полуфинале.
Евро-2020
полуфинал
7 июля
Англия - Дания
Лондон, стадион "Уэмбли"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
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