Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На пути к полуфиналу Англия прошла Германию и Украину, а Дания оказалась сильнее Уэльса и Чехии.



Финал пройдет 11 июля на лондонском "Уэмбли". Победитель сегодняшнего матча сыграет против Италии, которая победила Испанию в другом полуфинале.



Евро-2020



полуфинал



7 июля



Англия - Дания



Лондон, стадион "Уэмбли"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"





6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.