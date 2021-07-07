Англия - Дания: букмекеры спрогнозировали, кто станет вторым финалистом Евро-2020
Во втором полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет против национальной команды Дании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают фаворитом полуфинала Англию, на победу которой предлагают коэффициент 1,77, на ничью дают - 3,55, выигрыш Дании - 5,60. Вероятность выхода в финал команды Гарета Саутгейта - 1,35, того, что там сыграет команда Каспера Гьюлманда - 2,18.
Англия на пути в полуфинал Евро-2020 победила на групповом раунде Хорватию (1:0), Чехию (1:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта одолела Германию (2:0), а в четвертьфинале - Украину (4:0).
Дания начала выступления на Евро-2020 в группе с поражения от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а затем переиграла Россию (4:1) и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Каспера Юльманна разгромили Уэльс (4:0), а в четвертьфинале оказались сильнее Чехии (2:1).
Финал пройдет 11 июля на лондонском "Уэмбли". Победитель сегодняшнего матча сыграет против Италии, победившей Испанию в другом полуфинале.
Евро-2020
Полуфинал
7 июля
Англия - Дания
Лондон, стадион "Уэмбли"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
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