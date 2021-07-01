Англии не мог выпасть лучший соперник, чем Украина, - легендарный футболист "Ливерпуля" о четвертьфинале Евро-2020
Легендарный футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер доволен, что сборная Англии сыграет против Украины в четвертьфинале Евро-2020
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Каррагера, который провел 739 матчей за "Ливерпуль", Англии повезло, что они сыграют против Украины в четвертьфинале Евро-2020.
"Еще перед турниром я чувствовал, что в Англии отличные шансы дойти до полуфинала. Тот факт, что мы наконец это сделали - вселяет надежду. Англии не мог выпасть лучший соперник в четвертьфинале Евро-2020, чем Украина. Если бы можно было выбирать, то между Швецией и Украиной - выбор бы пал на Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Но лучше Украины соперник выпасть не мог ", - сказал Джейми Каррагер.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- 1 июля английский тренер Гарри Реднапп объяснил, почему сборную Украины можно считать лучшей за Россию.
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