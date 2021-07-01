Англии не мог выпасть лучший соперник, чем Украина, - легендарный футболист "Ливерпуля" о четвертьфинале Евро-2020

Об этом сообщает Sky Sports .



По словам Каррагера, который провел 739 матчей за "Ливерпуль", Англии повезло, что они сыграют против Украины в четвертьфинале Евро-2020.



"Еще перед турниром я чувствовал, что в Англии отличные шансы дойти до полуфинала. Тот факт, что мы наконец это сделали - вселяет надежду. Англии не мог выпасть лучший соперник в четвертьфинале Евро-2020, чем Украина. Если бы можно было выбирать, то между Швецией и Украиной - выбор бы пал на Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Но лучше Украины соперник выпасть не мог ", - сказал Джейми Каррагер.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".