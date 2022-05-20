"Анджей, может, видимся в последний раз": Дуда сказал, что 23 февраля Зеленский предупредил его о нападении РФ через несколько часов
23 февраля президент Владимир Зеленский сказал польскому коллеге Анджею Дуде во время визита в Киев, что РФ полномасштабно атакует Украину в ближайшие часы
Об этом Дуда заявил изданию Polska Times , передает Liga.net .
"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы оставили Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в течение ближайших нескольких часов", - сказал президент.
Дуда назвал эту встречу очень трогательной.
"Я услышал от него: "Россияне думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в боях. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", – рассказал он.
Президент процитировал Зеленского во время прощания: "Анджей, возможно, мы видим последний раз".
Дуда заявил, что боялся, что больше не услышит Зеленского.
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