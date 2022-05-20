Об этом Дуда заявил изданию Polska Times , передает Liga.net .

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы оставили Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в течение ближайших нескольких часов", - сказал президент.

Дуда назвал эту встречу очень трогательной.

"Я услышал от него: "Россияне думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в боях. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", – рассказал он.

Президент процитировал Зеленского во время прощания: "Анджей, возможно, мы видим последний раз".

Дуда заявил, что боялся, что больше не услышит Зеленского.