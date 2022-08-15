English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики

Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики

15 августа, 2022 понедельник
02:10
Мир Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики

Президент Польши Анджей Дуда преклонил колени перед памятником воинам УНР, так он почтил память бойцов

Об этом сообщила канцелярия польского президента.

"Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память воинов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков", - говорится в сообщении.

В канцелярии президента отметили, что каждый год в канун Дня вооруженных Сил Польши, который отмечают 15 августа, на варшавском Полонжском кладбище происходит чествование воинов, павших в боях с большевиками в 1920 году.

  • Во Львове 20 мая открыли статуи львов на польском военном мемориале, являющемся частью Лычаковского кладбища.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Польша
История Украины
Герои Украины
Читайте также:
Бої ЗСУ і РФ
14 августа, 2022 воскресенье
Утренняя сводка Генштаба: на Краматорском направлении в районе Серебрянки враг обратился в бегство после огневого поражения от ЗСУ
12 августа, 2022 пятница
В России заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно
ЗСУ
13 августа, 2022 суббота
Они смогли сделать то, что нам казалось невозможным: Пентагон оценил действия ВСУ в войне с Россией на 12 по 10-балльной шкале
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.88
    Покупка 38.88
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
15 августа
01:48
Германия получила роботизированные макеты танков России
00:59
Путин заявил, что Россия и Северная Корея расширят двусторонние отношения
00:28
Премьер-министр Финляндии поддерживает запрет на выдачу виз для россиян
2022, воскресенье
14 августа
23:59
Украина отправила корабль с зерном для жителей Эфиопии, страдающих голодом
23:32
Следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области, - Хлань
23:27
Эксклюзив
ВСУ не могут масштабно нарушить логистику россиян на Донбассе из-за близости границы с РФ, – военный эксперт Коваленко
23:09
Эксклюзив
Очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную территорию, - волонтер
22:53
Обновлено
В Ереване произошел взрыв в торговом центре. Пострадал 61 человек
22:24
Дискуссия о визовых ограничениях в ЕС для россиян должна привести к соответствующим решениям, - Зеленский
22:10
Аналитика
Пять событий, сделавших эту неделю исторической в войне. Колонка Сергея Згурца
21:57
Полиция расследует угрозы Джоан Роулинг из-за поддержки Рушди
21:40
Во время отдыха в Крыму в автомобиль туристов из РФ прилетел снаряд
21:23
Из-за лесного пожара в Испании эвакуировали 1500 человек
Из-за лесного пожара в Испании эвакуировали 1500 человек
20:37
Арабский бизнесмен защищает границы Украины
20:18
Обновлено
ВСУ попали по базе ППК "Вагнера" в Попасной. Перед тем там фотографировался Пригожин, - журналисты
20:14
Интервью
Если Россия использует тактическое ядерное оружие, то без колебаний получит ответный удар, - Пионтковский
19:50
Олесь Лупий
Не стало украинского писателя Олеся Лупия
19:49
Украинские медсестры по передовой получили облегченные бронежилеты
19:42
Арсений Яценюк
После моего премьерства на границу потратили в 100 раз меньше, чем на новые автодороги, - Яценюк
19:24
В Затоке три человека взорвались на мине. Есть погибшие
19:01
Эксклюзив
Пока Путин будет у власти, привлечь к ответственности его невозможно, - генерал-майор запаса Чумак
19:00
Эксклюзив
Герои Украины. Вывел из окружения более трехсот воинов своего батальона: комбат 24-й ОМБР Сергей Мазорчук (Ирис)
18:33
Умер "израильский поп-король" Цвик Пик: автор музыки для победительницы Евровидения-1998 Dana International и тесть Тарантино
18:28
Эксклюзив
Перелом в войне уже наступил: теперь ВСУ определяют что, где и как уничтожать, – военный эксперт Киричевский
18:17
Зарплата в рублях: в Херсоне оккупанты требуют от медиков согласие перевести их на российскую валюту
18:17
Интервью
Правительство Британии очень медленно внедряло санкции, но сейчас должно конфисковать активы, чтобы все эти дворцы можно было продать, а полученные средства отправить на восстановление Украины, – британский парламентарий Браянт
18:17
Эксклюзив
На Херсонщине состояние гуматастрофы, - заместитель главы облсовета Соболевский
18:04
Эксклюзив
Непроездные мосты оккупанты используют для эвакуации командного состава РФ, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
17:54
Обновлено
Россияне обстреляли Энергодар: погиб мастер цеха по АЭС, два человека ранены
17:42
Комитет Совета по нацбезопасности поддержал продолжение военного положения и мобилизации, - нардеп
17:38
В Житомирской области гражданки РФ фотографировали военные объекты
17:29
ЕС и еще 42 страны призвали РФ немедленно вывести войска из ЗАЭС и всей Украины
17:21
Арсений Яценюк
После отставки с должности премьера я все время проживаю в Украине, - Яценюк
16:59
В Египте во время мессы произошел пожар в христианской церкви: погиб 41 человек, еще 45 пострадали
16:54
Конгресc США
На Тайвань отправилась новая делегация Конгресса США
16:48
Писатель Рушди пришел в себя и может говорить
16:34
Латвия
В Латвии готовят проект закона по ограничению использования русского языка
16:24
Центр при СНБО обнародовал подборку ботов для борьбы с оккупантами
16:21
Эксклюзив
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
В Беларуси неформально вербуют на войну против Украины, - белорусский журналист Свердлов
16:13
Эксклюзив
Специалисты считают, что на ЗАЭС возможен сценарий Фукусимы, – сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV