Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики
Президент Польши Анджей Дуда преклонил колени перед памятником воинам УНР, так он почтил память бойцов
Об этом сообщила канцелярия польского президента.
"Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память воинов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков", - говорится в сообщении.
В канцелярии президента отметили, что каждый год в канун Дня вооруженных Сил Польши, который отмечают 15 августа, на варшавском Полонжском кладбище происходит чествование воинов, павших в боях с большевиками в 1920 году.
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