Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики

Об этом сообщила канцелярия польского президента.

"Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память воинов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков", - говорится в сообщении.

В канцелярии президента отметили, что каждый год в канун Дня вооруженных Сил Польши, который отмечают 15 августа, на варшавском Полонжском кладбище происходит чествование воинов, павших в боях с большевиками в 1920 году.

Во Львове 20 мая открыли статуи львов на польском военном мемориале, являющемся частью Лычаковского кладбища.

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