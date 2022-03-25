Об этом польский лидер заявил в Брюсселе после саммита НАТО, сообщает Эспрессо.TV .



В ответ на угрозы России Анджей Дуда сказал, что поляки – это нация, которая хочет жить в мире и никогда ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие.



"Мы вырвались из-за железного занавеса, вернули полный суверенитет, независимость, экономическую свободу, чтобы жить относительно комфортно, развиваться, богатеть, исследовать мир и быть гражданами мира. И мы хотим, чтобы так продолжалось. Это наше стремление – как общества и нации. Мы неагрессивны и не хотим ни на кого нападать", — сказал Дуда.



"Но мы должны быть готовы к тому, что кто-нибудь может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько велико, что место похоронить таких агрессоров точно найдется", — сказал польский президент.



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