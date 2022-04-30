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Анджелина Джоли во Львове посетила детей в больнице, пообщалась с волонтерами и вынужденно перемещенными людьми

30 апреля, 2022 суббота
19:12
Общество

Голливудская актриса и госпожа посол доброй воли ООН Анджелина Джоли навестила детей, пострадавших от ракетного удара российских военных по вокзалу в Краматорске, и школу-интернат

Об этом сообщил глава ОГА Львовщины Максим Козицкий в facebook.

"В одном из медучреждений она навестила детей, которые пострадали от ракетного удара российских военных по вокзалу в Краматорске. Ее очень растрогали их рассказы. Одна девочка даже смогла лично рассказать госпоже Джоли о своей мечте. Также госпожа посетила школу-интернат. Общалась и фотографировалась с воспитанниками. Пообещала, что еще приедет", - написал глава области.



По его словам, Джоли также пообщалась с волонтерами, которые оказывают медико-психологическую помощь на Главном вокзале Львова и поблагодарила их за работу.

"Сказала, что она, как мама, хорошо понимает всю сложность тех вызовов, которые встают перед ними, особенно когда речь идет о помощи детям",- сказал Максим Козицкий.



Также ей удалось пообщаться с людьми, выехавшими с территории, где ведутся бои.

"Для нас всех этот визит был неожиданностью. Многие люди, которые увидели госпожу Джоли на Львовщине, не могли поверить, что это действительно она. Но с 24 февраля Украина показала всему миру, что у нас много невероятного. Это очень ценно, что мы имеем поддержку от людей такого уровня. Обязательно победим", - добавил глава ОГА.
  • Ранее актрису заметили в одном из кафе Львова.
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