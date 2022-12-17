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Анджелина Джоли сложила полномочия посла доброй воли ООН по делам беженцев

17 декабря, 2022 суббота
16:58
Мир

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли ушла с должности специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

Об этом говорится в совместном заявлении Анджелины Джоли и УВКБ ООН.

"После более чем 20 лет самоотверженной и преданной работы в Агентстве ООН по делам беженцев, защищая права и защиту вынужденно перемещенных людей во всем мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к участию в более широком наборе гуманитарных и проблем прав человека ", – пишут в заявлении.

В нем отмечают, что Джоли продолжит работать над развитием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы. Она и дальше будет заниматься вопросом беженцев и вынужденно перемещенных лиц.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что проблема беженцев останется для Джоли близкой. Он уверен, что она будет работать над более широким кругом гуманитарных вопросов с таким же пристрастием и вниманием, как и раньше.

"Анджелина Джоли очень долго была важным гуманитарным партнером УВКБ ООН. Мы благодарны ей за десятилетие служения, ее преданность делу и за все то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных бежать из своих домов. После долгой и успешной работы с УВКБ ООН я ценю ее желание сменить работу и поддерживаю ее решение", - подчеркнул он.

Анжелина Джоли также поблагодарила коллег из УВКБ ООН за успешное сотрудничество. Она отметила, что будет продолжать делать все, что в ее силах, чтобы и дальше поддерживать беженцев и перемещенных лиц.

"После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пришла пора для меня работать по-другому, непосредственно сотрудничая с беженцами и местными организациями и поддерживая их адвокацию для поиска решений", - сказала актриса.

УВКБ ООН работало с Джоли с 2001 года. В 2012 году актрису назначили специальным посланником.

  • 6 мая стало известно, что Анджелина Джоли выразила готовность приобщиться к решению проблем, с которыми украинские дети столкнулись в результате российской военной агрессии.

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