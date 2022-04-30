Анджелина Джоли посетила Львов. Актрису заметили в одном из кафе
Американская актриса, режиссер, фотомодель и посол доброй воли ЮНИСЕФ посетила одну из кофеен в спальном районе Львова
Видео опубликовала в facebook Майя Пидгородецкая.
"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли.
Просто Украину поддерживает весь мир", - написала автор видео.
Впоследствии на фейсбук странице кафе поделиться фотографией с актрисой.
"Весь цивилизованный мир и невероятные личности поддерживают Украину! Мы на правильном пути!" - говорится в сообщении.
Ранее Анджелина Джоли посещала больных украинских детей-беженцев в больнице Рима. Об этом писало издание Daily Mail.
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