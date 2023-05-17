Анджелина Джоли объявила об открытии модного дома Atelier Jolie

Об этом она сообщила в инстаграме 17 мая.

"Сегодня я начинаю что-то новое – коллектив, где каждый может творить. Atelier Jolie – это место для творческих людей для сотрудничества с умелой и разнообразной семьей портных и модельеров со всего мира", – написала Джоли.

Она отметила, что это связано с ее благодарностью и глубоким уважением ко многим портным и производителям, с которыми она работала на протяжении многих лет.

По словам Джоли, в модном доме она стремится использовать качественный винтажный материал и уже имеющуюся ткань.

Как отметила Анджелина Джоли на сайте Atelier Jolie, место, которое она создала – для развлечений, свободного создания собственных дизайнов и открытия себя. Там можно будет отремонтировать или переделать предметы из шкафа, возродить их и усовершенствовать, "вдыхая новую жизнь в то, что можно было выбросить, и создавая качественную одежду с личным значением".

"Это все новое, и я больше художник, чем бизнес-леди. Я надеюсь увидеть вас здесь и быть одним из тех, кто творит вместе с вами в нашем новом творческом коллективе", – добавила Джоли.

О том, что Анджелина Джоли решила запустить свой бренд, издание The Sun писало в марте. Над проектом того времени она работала уже более года. Под маркой Atelier Jolie актриса планирует выпускать все начиная от ювелирных изделий до дорогой одежды. В процессе создания модного дома Джоли столкнулась с проблемой – бренд с таким названием уже существует. Анджелина Джоли подала заявку на глобальную торговую марку. Вероятно, товарный знак все же был одобрен.

Джоли является поклонницей "устойчивой" моды, поэтому в соответствующем русле должен работать и новый бренд.