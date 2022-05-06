Анджелина Джоли готова помогать с решением проблем украинских детей, пострадавших от войны, - Ермак после разговора с актрисой

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после разговора с актрисой.

"Имел разговор с Анджелиной Джоли, которая раньше откликнулась на мое приглашение и посетила Украину с гуманитарной целью. Анджелина является не просто всемирно известной актрисой Голливуда, но и послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Джоли провела в нашей стране два дня, встречалась с людьми и детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, общалась с волонтерами. Во время разговора мы с Анджелиной Джоли обсудили необходимость практических шагов для решения проблем, с которыми сталкиваются украинские дети из-за войны, в частности из-за вынужденного переселения, разлуки с близкими, физические и психологические травмы. Анджелина готова взаимодействовать с ответственными лицами и структурами, непосредственно заботящимися о проблемах детей, чтобы надлежащим образом организовать всю необходимую деятельность и оказать практическую помощь.Отдельным вопросом являются дети, которые остались без опеки, или находятся на временно оккупированных территориях", - написал Ермак.

Глава ОПУ также сообщил актрисе о возможности поддерживать Украину с помощью инициативы United24 – платформы, на которой можно сделать пожертвование несколькими кликами из любой точки мира.

"Я рассказал об инициативе президента United24, которая должна объединить людей со всего мира вокруг желания помочь Украине и позволяет сделать это в несколько кликов. Я предложил Анджелине присоединиться к ее поддержке", - добавил Ермак.

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