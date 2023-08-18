Андрющенко заявил, что РФ строит новую линию обороны вблизи Мариуполя
В районе временно оккупированного Мариуполя россияне отступают и строят первую серьезную линию обороны
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.
"Это началось после первой информации об уходе РФ за несколько дней до того, как наш Генштаб официально заявил, что мы контролируем Урожайное. Мы увидели в Никольском большое количество отступающих военных. Они сами говорят местным, что поступил такой приказ. Россияне срочно начали копать новую линию окопов, обороны", - заметил он.
По словам Петра Андрющенко, в поселке Никольском, если отступать или наступать с Пологовского направления, есть опасность для россиян. Также существует риск прорыва фронта вблизи Угледара. Это открывает путь Силам обороны в Мариуполь.
"Фактически будет первая серьезная линия обороны перед Мариуполем. Там два больших леса: Никольский, Федоровский, где россияне и так базируются в большом количестве, но настолько не окапывались, а сейчас навезли свое "сокровище" из окопов и собираются укрепляться", - отметил заместитель мера.
Кроме того, через Никольское в Мариуполь будет идти еще одна линия обороны – построена ВСУ. В Мангуше, где проходит "дорогая жизнь", такая же ситуация. Россияне готовятся к тому, что линия фронта может быстро продвинуться в Мариуполь, ведь Силы обороны знают, где враг заминировал мосты.
- 16 августа украинские военные освободили Урожайное в Донецкой области.
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