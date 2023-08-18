Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Это началось после первой информации об уходе РФ за несколько дней до того, как наш Генштаб официально заявил, что мы контролируем Урожайное. Мы увидели в Никольском большое количество отступающих военных. Они сами говорят местным, что поступил такой приказ. Россияне срочно начали копать новую линию окопов, обороны", - заметил он.

По словам Петра Андрющенко, в поселке Никольском, если отступать или наступать с Пологовского направления, есть опасность для россиян. Также существует риск прорыва фронта вблизи Угледара. Это открывает путь Силам обороны в Мариуполь.

"Фактически будет первая серьезная линия обороны перед Мариуполем. Там два больших леса: Никольский, Федоровский, где россияне и так базируются в большом количестве, но настолько не окапывались, а сейчас навезли свое "сокровище" из окопов и собираются укрепляться", - отметил заместитель мера.

Кроме того, через Никольское в Мариуполь будет идти еще одна линия обороны – построена ВСУ. В Мангуше, где проходит "дорогая жизнь", такая же ситуация. Россияне готовятся к тому, что линия фронта может быстро продвинуться в Мариуполь, ведь Силы обороны знают, где враг заминировал мосты.