Андрющенко рассказал, сколько домов россияне снесли в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики демонтировали 465 домов, в общей сложности насчитывали 33,5 тыс. квартир
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.
"Снесено 465 домов, 33,5 тыс. квартир. Демонтируют еще две девятиэтажки на четыре подъезда", - отметил он.
В домах, которые россияне строят сейчас, будет около 4600 квартир. Люди вынуждены жить там, где придется.
- В августе в Мариуполе захватчики своим псевдоремонтом испортили историческую архитектурную жемчужину города – Дом со львами. Также стало известно, кто и сколько заработает на снесенном Доме с часами.
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