Андрющенко рассказал, сколько домов россияне снесли в Мариуполе

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

"Снесено 465 домов, 33,5 тыс. квартир. Демонтируют еще две девятиэтажки на четыре подъезда", - отметил он.

В домах, которые россияне строят сейчас, будет около 4600 квартир. Люди вынуждены жить там, где придется.