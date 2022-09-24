Андрющенко показал панораму уничтоженного россиянами Мариуполя
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал разрушение города россиянами и добавил, что из-за них местные не голосуют за РФ на псевдореферендуме
Об этом он сообщил в телеграмме .
"Панорама Мариуполя на сегодняшний день. Сверху лучше всего можно увидеть, насколько наш город разрушен. Несмотря на попытки пропаганды рассказать о "восстановлении" - божья роса с глаз быстро испаряется, если просто посмотреть сверху вниз. Именно поэтому так трудно продвигается "референдум". Сложно благодарить того, кто поступил так. Сложно желать стать частью страны-убийцы", - подчеркнул он.
- 23 сентября, в первый день "референдума", в Мариуполь въехали 27 российских военных грузовиков, часть из которых была заполнена оккупантами.
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