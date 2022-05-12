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Android 13, приложение Wallet и очки-переводчики: какие технологические новинки презентовали на Google I/O 2022

12 мая, 2022 четверг
10:08
Наука Google

На мероприятии Google I/O 2022 анонсировали выпуск новинок. Среди самых громких: Google Wallet, очки дополненной реальности и обновленный голосовой помощник

Об этом сообщает Liga.Tech.

В среду, 11 мая, в Маунтин-Вью, Калифорния состоялась первая за несколько лет офлайн-конференция для разработчиков Google I/O 2022. На мероприятии традиционно представили программные новинки и несколько новых гаджетов.

Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Новая линейка смартфонов Pixel 7 получит процессор Google Tensor следующего поколения и Android 13 из коробки.

Pixel 7 будет иметь две камеры, Pixel 7 Pro – три.

Цветовые решения для новых смартфонов: оранжевый и болотный.

Выпуск анонсирован на октябрь 2022 года.

Кроме того, на июль 2022 года запланирована продажа среднебюджетного смартфона Pixel 6a.

Pixel 6a будет иметь две камеры в дополнение к передней. Комплектуется Android 12. В США цена будет составлять $499.

Наушники Pixel Buds Pro

Гаджет обладает функцией активного шумопоглощения. Кроме того, наушники могут подключаться к нескольким устройствам одновременно. Режим прозрачности и автоматической регулировки громкости в зависимости от условий среды.

Без включенного шумопоглощения наушники могут работать автономно 11 часов. С шумопоглощением – 7 часов.

Для Pixel Buds Pro подготовили четыре цветовых решения: Real Red, Carbon, Limoncello и Fog.

Предзаказ на флагманские наушники начнется 21 июля.

Стоимость гаджета в США – $199.

Очки дополненной реальности

На Google I/O 2022 представили концепт очков дополненной реальности, которые могут прослушивать и переводить язык в реальном времени, а затем выводить перевод в виде титров на стекло.

Больше подробностей о гаджете пока не озвучили.

Google Wallet

Компания Google представила долгожданный аналог Apple Wallet. В виртуальном кошельке можно будет хранить банковские карты, посадочные талоны, сертификаты вакцинации, билеты на концерты и мероприятия, а также любые подарочные сертификаты и карты.

Кроме того, Google Wallet будет предоставлять виртуальный доступ даже к ключам от автомобиля.

В будущем приложение может загружать айдикарты и карты доступа к номерам в отеле.

Google Pixel Watch

Google официально презентовали смартчасы – Google Pixel Watch. Часы будут интегрированы с экосистемой Fitbit и оснащены операционной системой Wear OS 3.

О технических параметрах компания сообщит впоследствии.

Помощник без "Окей, Гугл"

Обновленный голосовой ассистент Google теперь будет запускаться без команды "Окей, Гугл" и будет распознавать живой язык.

Кроме того, компания анонсировала функцию Look and Talk для устройства Google Nest – оно будет принимать команды после того, как пользователь взглянет на него. Также появилась новая функция Quick Phrases, с помощью которой можно делать запросы без предварительной фразы "Окей, Гугл".

Android 13 и Android 12L

Компания "Google" также представила обновленную версию Android 12L – для устройств с большими экранами.

Для новой версии оптимизировано более 20 приложений от Google. Среди них YouTube, Google Maps, Google Play, Сообщения и т.д.

Оптимизируют также такие приложения, как TikTok и Zoom.

Также была презентована Android 13 и выпущена вторая бета этой версии.

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