Android 13, приложение Wallet и очки-переводчики: какие технологические новинки презентовали на Google I/O 2022
На мероприятии Google I/O 2022 анонсировали выпуск новинок. Среди самых громких: Google Wallet, очки дополненной реальности и обновленный голосовой помощник
Об этом сообщает Liga.Tech.
В среду, 11 мая, в Маунтин-Вью, Калифорния состоялась первая за несколько лет офлайн-конференция для разработчиков Google I/O 2022. На мероприятии традиционно представили программные новинки и несколько новых гаджетов.
Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro
Новая линейка смартфонов Pixel 7 получит процессор Google Tensor следующего поколения и Android 13 из коробки.
Pixel 7 будет иметь две камеры, Pixel 7 Pro – три.
Цветовые решения для новых смартфонов: оранжевый и болотный.
Кроме того, на июль 2022 года запланирована продажа среднебюджетного смартфона Pixel 6a.
Pixel 6a будет иметь две камеры в дополнение к передней. Комплектуется Android 12. В США цена будет составлять $499.
Наушники Pixel Buds Pro
Гаджет обладает функцией активного шумопоглощения. Кроме того, наушники могут подключаться к нескольким устройствам одновременно. Режим прозрачности и автоматической регулировки громкости в зависимости от условий среды.
Без включенного шумопоглощения наушники могут работать автономно 11 часов. С шумопоглощением – 7 часов.
Для Pixel Buds Pro подготовили четыре цветовых решения: Real Red, Carbon, Limoncello и Fog.
Предзаказ на флагманские наушники начнется 21 июля.
Стоимость гаджета в США – $199.
Очки дополненной реальности
На Google I/O 2022 представили концепт очков дополненной реальности, которые могут прослушивать и переводить язык в реальном времени, а затем выводить перевод в виде титров на стекло.
Больше подробностей о гаджете пока не озвучили.
Google Wallet
Компания Google представила долгожданный аналог Apple Wallet. В виртуальном кошельке можно будет хранить банковские карты, посадочные талоны, сертификаты вакцинации, билеты на концерты и мероприятия, а также любые подарочные сертификаты и карты.
Кроме того, Google Wallet будет предоставлять виртуальный доступ даже к ключам от автомобиля.
В будущем приложение может загружать айдикарты и карты доступа к номерам в отеле.
Google Pixel Watch
Google официально презентовали смартчасы – Google Pixel Watch. Часы будут интегрированы с экосистемой Fitbit и оснащены операционной системой Wear OS 3.
О технических параметрах компания сообщит впоследствии.
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