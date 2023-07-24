Андрей Шевченко и Александр Зинченко при поддержке VBET сыграют благотворительный матч для сбора средств на восстановление на UNITED24

Составы двух команд, капитанами которых являются послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко, обнародованы на официальном сайте .

"Невероятно видеть столько больших имен из мира футбола и музыки, которые соберутся вместе, чтобы помочь нам собрать жизненно важные средства, чтобы начать восстановление нашей прекрасной страны. Я надеюсь, что мы сможем заполнить стадион 5 августа и действительно сможем гордиться", - прокомментировал Александр Зинченко.

Андрей Шевченко отметил, что "футбол и музыка всегда обладали невероятной способностью объединять людей, и мы надеемся, что этот день станет памятным для всех, объединенных во взгляде на лучшее будущее".

Во время проведения и подготовки матча, организованного при поддержке инициативы президента Украины Владимира Зеленского – фандрейзинговой платформы UNITED24, будут собирать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было повреждено российскими оккупантами в марте 2022 года.



VBET стал партнёром Game4Ukraine. Брендинг компании появится на игровой форме и стадионе "Стэмфорд Бридж". Компания совместно с UNITED24 и Game4Ukraine проведет комплекс мероприятий по продвижению благотворительного матча не только в Украине, но и в странах оперирования глобальной группы компаний VBET в Европе, в том числе и в Великобритании.

"Транслируя ценность ответственности перед государством, обществом и игроками, VBET не мог остаться в стороне от этого события. Мы с гордостью поддерживаем Андрея Шевченко и Александра Зинченко в их намерениях. Глобальный бренд VBET станет не только партнером символического футбольного матча, но и непосредственно VBET UKRAINE комментирует партнерство Артем Иваницкий, СМО VBET Ukraine.



"Матч на "Стемфорд Бридж" 5 августа станет самым большим благотворительным событием для UNITED24 не только за рубежом, но и в целом для платформы. Перед нами очень важная миссия – собрать достаточно средств, чтобы 415 детей смогли вернуться за парты родного Михаила-Коцюбинского лицея. Мы благодарим компании VB. им украинским партнером матча", — говорит Ярослав Гресь, координатор фандрейзинговой платформы UNITED24.

"Мы собрали, пожалуй, лучший состав звезд мирового футбола. Также на Game4Ukraine выступят звезды мирового уровня. Прямой эфир на Sky в Великобритании объединит зрителей по всему миру. Мы надеемся на поддержку и донаты", - комментирует Лестер Холкомб, исполнительный продюсер Game4Ukraine.