English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Андрей Портнов сбежал из Украины в июне, - Схемы

Андрей Портнов сбежал из Украины в июне, - Схемы

12 июля, 2022 вторник
12:52
Новости

Пророссийский деятель, бывший чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов выехал из Украины 3 июня через пропускной пункт в Закарпатской области

Об этом сообщает Радио Свобода.

Расследователи из проекта "Схемы" утверждают факт выезда Портнова за границу, ссылаясь на три независимых друг от друга источника.

По данным источников, Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

Журналисты обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, по каким основаниям 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос "Схем" сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только она поступит.

  • 5 июля журналисты "Схем" обнародовали данные спутников, подтверждающих, что Россия вывозит украденное украинское зерно в Турцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Читайте также:
10 июля, 2022 воскресенье
Путин дожал Лукашенко. Беларусь пойдет войной против Украины в начале сентября, - военнослужащий ВСУ Сазонов
На фото Владимир Зеленский
11 июля, 2022 понедельник
Зеленский уточнил свой приказ о деоккупации Юга Украины
11 июля, 2022 понедельник
Украина дала непрофессиональную реакцию на письмо конгрессменки США Спартц, - дипломат Лубкивский
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.62
    Покупка 35.62
    Продажа 36.64
  • EUR
    Покупка 35.65
    Продажа 36.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
12 июля
14:18
Динамо
Стало известно, какой канал покажет матчи "Динамо" против "Фенербахче" в Лиге чемпионов.
14:16
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Освобожденные территории Украины – лучшая реклама для снабжения западного оружия, - Огрызко
14:03
Сумма замороженных российских активов в ЕС достигла 13,8 млрд евро
13:58
Оккупанты ударили по одному из районов Харькова
13:57
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами военная база
13:57
Путин боится "популярности генералов", - СМИ
13:45
В кремле подтвердили визит Путина в Тегеран, где он встретится с президентами Ирана и Турции
13:42
В Херсонской области освободили из российского плена 5 украинцев
13:28
Довела Притулу до слез. Девочка собрала большую сумму для ВСУ и передала волонтеру
13:27
Госспецсвязи зафиксировало 1,35 тыс. кибератак в Украине за первое полугодие 2022 года
13:23
Украина подписала новый контракт с Westinghouse о строительстве новых блогов на ХАЭС
13:15
За несколько месяцев Нацполиция зарегистрировала более 900 уголовных производств за коллаборационизм
13:09
Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 миллиарда евро
13:06
Эксклюзив
Запад будет искать промежуточные решения для переговоров и не будет ждать краха режима Путина, - аналитик Умланд
13:06
Унижение, издевательство и страх: Андрющенко обнародовал видео фильтрации и проверки людей в Мариуполе
12:57
В России впервые обнаружили обезьянью оспу
12:53
Мелитополь
Оккупанты заблокировали выезд гражданских из Мелитополя в Запорожье
12:53
Эксклюзив
Алексей Гончаренко
Закон о деолигархизации формальный и не влияет на ключевую проблему - коррупцию, - нардеп Гончаренко
12:38
HIMARS
После ударов HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии России
12:37
Эксклюзив
Кира Рудык
Государство никогда не будет способно обеспечить плюрализм мнений в СМИ, - нардеп Рудык об отключении из Т2 Эспрессо и закрытии медиагруппы Ахметова
12:37
"Убийца орков": литовцы купили для украинцев 110 антидронов и 80 радаров Wingman
12:24
Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и дождях
12:24
Эксклюзив
Транзит российских товаров в Калининград - это вопрос территориального суверенитета Литвы, - литовский политик Ауштревичюс
12:23
Руководитель Роскосмоса Рогозин показал "самую мощную в мире" ракету "Сармат" и анонсировал серийное производство
12:22
Смартфон
Украинцы направили более 1,8 тыс. заявок о коллаборационистах через чат-бот
12:13
В оккупированном Энергодаре дроны дважды атаковали здание СБУ, занятое войсками врага
12:09
Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"
12:07
Лукашенко предупредил "новоявленных крестоносцев из НАТО" об угрозе великой войны
11:57
В Беларуси начались учения территориальных войск вблизи границы Украины
11:51
доллар
Еще $1,7 млрд грантовой помощи США поступили в украинский бюджет - Шмыгаль
11:41
Иран после обвинений в снабжении РФ беспилотников анонсировал визит Путина
11:39
В Украине стартовали обучения первых операторов Армии дронов
11:36
Украинские военные показали, как из гаубиц М777 "охотятся" на оккупантов
11:23
Эксклюзив
У Путинской России есть уникальный фашизм без определенной идеологии в стране, - российский оппозиционер Яковенко
11:16
Склад с боеприпасами в Новой Каховке до сих пор детонирует, - Хлань
11:15
Украинец, трижды сражавшийся за титул, вернется на ринг уже в июле
11:03
Эксклюзив
Максим Буткевич
"Командир взвода нацистов" и "пропагандист" - российские паблики разгоняют дезинформацию о моем сыне, - мать основателя "Общественного радио" Буткевича
11:00
Эксклюзив
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ситуация со Спартц и Ермаком может косвенно повлиять на военную помощь США Украине, - международный обозреватель
11:00
Анонс
Почему на пятый месяц войны войско до сих пор обеспечивают волонтеры? Что делает Минобороны?
10:59
Ермак должен уйти в отставку, - конгрессвумен Спартц
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV