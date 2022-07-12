Андрей Портнов сбежал из Украины в июне, - Схемы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Расследователи из проекта "Схемы" утверждают факт выезда Портнова за границу, ссылаясь на три независимых друг от друга источника.

По данным источников, Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

Журналисты обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, по каким основаниям 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос "Схем" сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только она поступит.

5 июля журналисты "Схем" обнародовали данные спутников, подтверждающих, что Россия вывозит украденное украинское зерно в Турцию.

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