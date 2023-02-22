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Андрей Пивоварский прокомментировал подозрение в злоупотреблении властью

22 февраля, 2023 среда
22:10
Криминал

Экс-министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский публично прокомментировал вручение ему подозрения в злоупотреблении властью и служебным положением

Комментарий Пивоварский опубликовал на своей facebook-странице.

В частности, отметил, что обвинения в совершении уголовного правонарушения "являются абсолютно надуманными и безосновательными" и подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту и честь "в органах досудебного расследования и в прокуратуре и в судебных инстанциях".

Экс-министр подтвердил, что с самого утра 22 февраля его "посетили" детективы НАБУ и вручили ему подозрение в рамках дела, которое расследуется почти семь лет.

"Пока не вижу возможным разглашать какие-либо данные, содержащиеся в указанном документе, поскольку на меня возложена обязанность хранить тайну досудебного расследования, которое я буду безусловно выполнять. Могу лишь сообщить, что инкриминируемое мне деяние связано с якобы злоупотреблением мною должностным положением министра инфраструктуры в ходе распределения корабельного сбора", – написал Пивоварский.

Также Пивоварский изложил информацию, которая касается его обвинения, не содержит тайны и общеизвестна.

1. Во-первых, именно на Мининфраструктуры действующее законодательство возлагает осуществление полномочий в сфере регулирования вопросов, связанных с определением и изменением порядка взимания портовых сборов, в том числе корабельного сбора. Поэтому удивляют попытки правоохранителей подменить уполномоченный государственный орган собственным, более "правильным" видением специфических вопросов деятельности профильного министерства.

2. Приказ Мининфраструктуры, которым был изменен порядок распределения средств корабельного сбора, был предварительно согласован рядом министерств и ведомств, в том числе данный вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании Кабинета Министров Украины. Кроме того, изданию Приказа предшествовало его обсуждение в Тарифном совете.

3. Приказ Министерства, о котором идет речь, был завизирован Минюстом, а значит, и проверен на соответствие действующему законодательству Украины. Только после этого он был зарегистрирован и вступил в силу.

4. В профильном Законе "О морских портах Украины" четко предусмотрено, что корабельный сбор распределяется между пользователем портовой акватории (в этом случае это АМПУ) и владельцем операционной акватории причала (в этом это – ТИС). Поэтому закрепление приказом Мининфраструктуры порядка выполнения положений Закона не должно быть в Украине преступлением.

  • 22 февраля НАБУ сообщило, что экс-министру инфраструктуры Украины Пивоварскому и его бывшему первому заместителю объявили подозрение в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на $30 млн.

 
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