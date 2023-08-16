Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности
В среду, 16 августа, новоизбранный директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Андрей Пащук приступил к исполнению своих обязанностей
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что Пащук работает в Бюро с ноября 2022 года. Его назначили в качестве победителя конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания.
Теперь новоизбранный директор будет осуществлять общую координацию и контролировать деятельность центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ.
Также Пащук будет обеспечивать выполнение всех других задач, предусмотренных Законом "О Бюро экономической безопасности Украины".
Что известно о Бюро экономической безопасности
БЭБ появилось в мае 2021 года. Главной целью создания органа было снизить давление правоохранителей на бизнес и снизить количество обысков. Реформа анонсировалась для того, чтобы прекратить старые методы преследования бизнеса властями – безосновательные проверки, давление на уголовные дела. К реформе экономической безопасности отвечали сразу несколько органов: СБУ, Национальная полиция, Налоговая милиция Государственной фискальной службы.
В августе 2021-го БЭБ возглавил Вадим Мельник, который в бюро являлся главой налоговой милиции. Он победил в открытом конкурсе, обойдя 48 других кандидатов.
В октябре 2022 года народные депутаты из финансового и правоохранительного комитетов признали работу органа неудовлетворительной и обвинили руководителя БЭБ в провале реформы. Парламентская комиссия получила ряд жалоб от бизнеса на незаконное давление БЭБ, в том числе на незаконный арест имущества, блокирование работы предприятий без проведения надлежащего расследования или наоборот отсутствия таких расследований. Фиксировали и случаи взяточничества детективов БЭБ.
11 апреля 2023 года Кабмин уволил с должности директора БЭБ Вадима Мельника. На его должность временно исполнять обязанности назначили Эдуарда Федорова
В мае журналисты Bihus.info в расследовании рассказали , что новый исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Эдуард Федоров владеет масштабным семейным бизнесом, бенефициарами которого являются жена и родители чиновника.
21 июля на Еспресо.TV вышел спецматериал "Эффективность работы БЭБ: давление на бизнес и обогащение семьи Эдуарда Федорова".
14 августа соответствующим приказомбыл уволен глава Бюро Федоров, начавший исполнение полномочий директора 17 апреля 2023 года. Как выяснилось, он ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск и по состоянию на 31 июля из отпуска и. директора не явился на работу, а сразу пошел на больничный. Также в отпуск, а затем на больничный пошел и его первый заместитель Виталий Гагач.
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