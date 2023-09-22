Андрей Любка о членстве в Шевченковском комитете: "Важно, чтобы премия не ассоциировалась с пожилыми людьми"
Писатель Андрей Любка заявил, что согласился войти в Комитет Шевченковской премии, чтобы эта награда стала престижной и не ассоциировалась с пожилыми людьми
Об этом он сказал в интервью " Суспільному".
По словам Любки, ранее Шевченковскую премию вручали за прежние заслуги, и только в последние годы она приобрела какой-то художественный вес.
"Я принадлежу к среде, где мнение о Шевченковской премии не однозначно восторженное — вау, Шевченковская премия! Скорее, возможно, наоборот, - это премия, которая вызвала у нас если не осуждение, то много каких-то насмешек, такого немного юмористического контекста" , – сказал писатель.
"И только в последние годы она начала приобретать действительно хороший, на мой взгляд, сущностный художественный вес, поскольку те лауреаты, которые ее получали, – это реально в большинстве случаев вершинные произведения в разных областях. То есть произошли изменения", – добавил он.
Любка отметил, что членство в Комитете автоматически означает, что человек в течение трех лет не может получать премию за свои произведения.
"Я согласился (стать членом Комитета, - ред.), потому что, на мой взгляд, для украинской культуры важно, чтобы мы имели разные голоса разных общественных групп, чтобы Шевченковская премия не ассоциировалась исключительно с какими-то, извиняюсь, пожилыми людьми, которым дают эти награды за какие-то прежние заслуги, за выслугу лет и т.д. Чтобы она действительно была одним из маркеров современной культурной жизни и для украинцев расставляла акценты, на что обратить внимание. Чтоб это была не просто наибольшая финансовая премия государства, но чтобы она стала гидом в области культуры", - подчеркнул писатель.
Он также отметил, что является одним из самых молодых членов Комитета.
Что известно о Шевченковской премии
Шевченковская премия — наивысшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине, которую вручают в семи номинациях. Победителей традиционно объявляют в день рождения Тараса Шевченко – 9 марта. Однако в этом году впервые в истории имена победителей не обнародовали . Также не был опубликован соответствующий указ президента. В Комитете объяснили, что это произошло из-за решения его председателя, Юрия Макарова, добавить еще одну номинацию.
Из-за критики этой инициативы все члены Комитета по Шевченковской премии включая председателя , сложили полномочия .
22 мая президент Зеленский назначил главой Комитета по Шевченковской премии экс-министра культуры Евгения Нищука. Соответственно, были набраны и новые члены Комитета.
28 июля глава государства издал указ о присуждении Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко 2023 года.
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