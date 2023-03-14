Андрей Курков вошел в длинный список Международной Букеровской премии-2023
Международная Букеровская премия объявила длинный список произведений, претендующих на награду в 2023 году
Его опубликовали на сайте премии.
В список вошло 13 книг:
- "Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львовская гастроль Джими Хендрикса") Андрея Куркова, перевод - Рубен Вулли;
- "Ninth Building" "Девятое здание" Цзоу Цзинчжи, перевод - Джереми Тианг;
- "A System So Magnificent It Is Blinding" ("Система настолько великолепна, что ослепляет") Аманды Свенссон, перевод - Никола Смолли;
- "Still Born" ("Все еще рожден") Гвадалупе Неттель, перевод - Розалинд Гарви;
- "Pyre" ("Костер") Перумал Муруган, перевод - Анируддхан Васудеван;
- "While We Were Dreaming" ("Пока мы мечтали") Клеменс Майер, перевод - Кэти Дербишир;
- "The Birthday Party" ("Вечерка на День рождения") Лоран Мовинье, перевод - Даниэль Левин Беккер;
- "Is Mother Dead" ("Умерла ли мать") Вигдис Гёрт, перевод - Шарлотта Барслунд;
- "Standing Heavy" ("Трудно устаивая") GauZ', перевод - Фрэнк Винн;
- "Time Shelter" ("Убежище времени") Георги Господинов, перевод - Анджела Родель;
- "The Gospel According to the New World" ("Евангелие от Нового света") Мариз Конде, перевод - Ричард Филкокс;
- "Whale" ("Кит") Чон Мэн Кван, перевод - Чи Янг Ким;
- "Boulder" ("Валун") Ева Бальтасар, перевод - Джулия Санчес.
"Эскапады милых чудаков Куркова обрамляют интригующий портрет Львова 2000-х годов — меланхолический пограничный город, вспоминающий беспокойное прошлое, оказавшись на пороге неопределенного будущего. Это книга, полная всегда обоснованного волшебства, уюта на грани беспокойства, и уюта на грани беспокойства, и прокомментировали жюри роман Андрея Куркова.
В частности отмечается, что лонглист избрало профессиональное жюри в составе французско-марокканской писательницы Лейлы Слимани, профессора-слависта, одного из ведущих британских литературных переводчиков из украинской Уяма Блэкера, малазийского писателя, попавшего в краткий список Букера, Тан New Yorker Парул Сегал и литературного редактора Financial Times Фредерика Штудеманна.
"У каждого из нас были разные вкусы, и это то, что мы пытались отразить в этом списке. Он отмечает разнообразие современной литературы, разные взгляды на роман. Мы хотели дать читателю возможность узнать об этом и найти что-то, что тронет его или обеспокоит. Мы хотели отметить литературные амбиции, размах, оригинальность и, конечно, талант переводчиков, которые смогли все это передать с большим мастерством", - отметила председатель жюри Лейла Слимани.
Известно, что длинный список включает издания из 12 стран на 11 языках. Впервые были номинированы издания, в оригинале написанные на болгарском, каталонском и тамильском языках. Двое авторов и три переводчика уже номинировали на Букеровскую премию ранее. Два номинанта в предыдущие годы были среди жюри премии.
Краткий список из шести книг будет объявлен в апреле 2023 года. Победитель Международной Букеровской премии — в мае 2023 года.
Справка
Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.
- Ранее сообщалось, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год, которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.
- Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.
- 7 сентября Букеровская премия объявила краткий список произведений, претендующих на награду в 2022 году.
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