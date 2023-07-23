Андрей Ильенко: Все должно идти согласно планам к тому, чтобы орков уничтожить

5 июля 2022 года 36-летний заместитель председателя Всеукраинского объединения "Свобода" Андрей Ильенко вступил в ряды Нацгвардии Украины. Воюет в батальоне "Свобода" бригады "Рубеж". В Донецкой области с ним пообщался корреспондент Еспресо Артем Лагутенко.

Расскажите, пожалуйста, о батальоне и ситуации на передовой.

У батальона очень богатая боевая история. Он начинался с самого начала полномасштабного вторжения как чисто добровольческое подразделение. То есть, он формировался вначале на основе нашей партийной организации "Свободы" в городе Киеве. Из активистов, из сторонников. Потом к нам начали присоединяться уже очень многие просто буквально с улицы. Знакомые и так далее. И батальон - тогда еще в формате добровольческого формирования территориальной громады - участвовал в обороне Киева, в боях в Ирпене, в боях на Барышевском направлении на левом берегу. В освобождении Бучи и Гостомеля и так далее. После того как оборона Киева завершилась, после того как москалей отогнали от Киева, батальон стал частью Нацгвардии, а именно 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж", и отправился на боевую работу в Рубежное - город Рубежное Луганской области, где прошел чрезвычайно тяжелые бои. Потом были также тяжелые бои в Северодонецке, в Лисичанске. Потом была как раз прошлым летом, во второй половине лета, чрезвычайно тяжелая боевая кампания в населенном пункте Зайцево Бахмутского района.

Сейчас инициатива на этом направлении за украинскими силами. И, собственно, все должно по планам идти к тому, чтобы орков уничтожить. Но не будем забегать вперед, потому что это война, это трудная война. И я не люблю давать какие-либо предварительные прогнозы, как-то завышать ожидания и так далее. На том направлении, где стоит наш батальон, очень тяжелые бои. И были несколько раз попытки как раз вражеского наступления на наши позиции с использованием танков, с использованием другой бронированной техники, авиации, вертолетов. Я об артиллерии всех видов вообще молчу. Это само собой разумеется. Но ребята удержали позиции, ребята уничтожили вражескую боевую технику. Не дали врагу продвинуться.

Сейчас ребята, которые прямо сейчас вышли из боевых, с линии фронта, - происходит определенная внутренняя ротация - ребята, которые отработали, сейчас находятся в резерве. И даже здесь, находясь в резерве, недалеко от линии фронта, продолжают проходить обучение, тренировки, усовершенствование своих навыков. И готовы в любое время заступить на непосредственное выполнение боевых задач на линию фронта.

Учитывая то направление, где ваши ребята стоят, я так понимаю, что вам приходилось сталкиваться с вражескими подразделениями не только регулярной армии РФ. Но это, наверное, были и "Вагнер", и террористы "ДНР", "ЛНР". Можете ли Вы дифференцировать эффективность этих вражеских соединений?

"Вагнер" – да. Потому что "Вагнер" - это была основная сила на Бахмутском направлении, когда мы работали зимой этого года и прошлого. Ну что сказать о "Вагнере" - "Вагнер" добился, надо это признать, определенной эффективности благодаря двум вещам. Первая: людоедская внутренняя политика, скажем так. То есть, там реально идут расстрелы за любое несогласие. Расстрелы за неисполнение приказа, расстрелы за что угодно. И это в их российской системе координат работает. То есть они реально идут в атаку, потому что они понимают, что только он рыпнется, его сразу застрелят. То есть это такие суперрепрессии. И во-вторых, это абсолютное безразличие к потерям. То есть я понимаю, что и в регулярной российской армии в принципе всем наплевать на потери. Но все-таки там есть минимальное понимание, что могут наверняка наказать командира, если у него какие-то аномальные потери. По их меркам. Или, условно говоря, кто-то будет спрашивать за этих солдат. Есть какие-то родственники, которые будут задавать вопросы, где они, что они и так далее. А с точки зрения "Вагнера", им плевать вообще. Они набирали зэков, они гнали их в эти "мясные штурмы". Они там десятками тысяч ложились. И им было совершенно безразлично. Да, у них там не только зэки. У них там есть и профессиональные наемники, если так можно сказать. Но они шли во второй, третьей волне. То есть первая волна — это всегда были эти "мясные штурмы" зэками. А что касается дээнэровцев, элэнэровцев, их использует российское командование как пушечное мясо. Как абсолютное пушечное мясо. То есть они всех используют как пушечное мясо, но их особенно. То есть им их не жалко вообще.

Пока Запад решал, сколько и когда нам помочь, россияне выстраивали несколько линий обороны и все заминировали. Мог ли бы западный мир нам оказать помощь раньше и помогло бы нам это сегодня с контрнаступлением?

Конечно. И действительно начнем с того, если мы берем 1990-е и 2000-е годы, то Украина разоружалась. Мы отдали ядерное оружие, мы отдали очень многое другое оружие. Мы уничтожили свою стратегическую авиацию. И очень много других видов вооружения, которые, собственно, очень нам бы сейчас понадобились. И в том числе, давайте не будем лукавить, и Запад тоже это поддерживал, это разоружение. Поэтому они нам частично должны. И если бы обычно помогали нам с 2014 года так, как хотя бы помогают сейчас, то я думаю, все пошло бы совсем по-другому. И война с 2014 года шла бы совсем по-другому. Но не будем заходить в дебри. В конце концов давайте не будем забывать, что и у нас было много проблем. И у нас были президентами разные люди - такие, как Янукович, которые продавали Украину москалям. И так далее. Наша политика приводила к тому, что мы теряли боеспособность, обороноспособность. И здесь не на кого пенять. Здесь виноваты те люди, которые в Украине занимали должности и принимали эти решения. А если говорить о сегодняшнем дне, конечно, хотелось бы, чтобы нам не дозировано давали эту помощь. А давали сразу и в тех количествах, которые нужно. Но опять же, я понимаю, насколько это сложный политический процесс. Я понимаю, что наша дипломатия работает и делает все возможное, чтобы добиваться этих поставок. И конечно, если бы у нас те же F-16, например, были с самого начала полномасштабного вторжения, я уже не говорю о 2014 году, то сегодня было бы гораздо легче пробивать вражескую оборону.

Особенно после Харьковского контрнаступления одним из основных поставщиков оружия в Украину стала Российская Федерация, оставив чрезвычайно большое количество боеприпасов и техники. Есть ли это, например, у вашего батальона и используете ли вы теперь это против россиян?

Конечно. Есть трофейная техника, трофейные боеприпасы. Имеется трофейное оружие. Это нормально. И это работает сегодня на украинскую победу. Тоже надо понимать, что, скажем так, действительно это парадоксально звучит, больше поставок оружия для украинской армии таким странным образом сделала Российская Федерация. Был даже трофейный такой автозак. Реально. Когда эта росгвардия наступала на Киев, они ехали на автозаках реально. И в автозаках лежали эти щиты, дубинки, парадная форма. То есть, они реально думали, что они приедут в Киев, дубинками всех разгонят, посадят в автозаки, а потом будут парад на Крещатике делать в парадной форме. Так вот, один из этих автозаков наверняка до сих пор используется в интересах украинской армии.