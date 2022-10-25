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Андреа Бочелли приютил пса из Купянска, который от взрывов почти потерял слух

25 октября, 2022 вторник
15:03
Таблоид

Итальянский тенор Андреа Бочелли взял к себе собаку Джека, которая жила в городе Купянск на Харьковщине, оказалась в оккупации, почти потеряла слух в результате взрывов и получила небольшое осколочное ранение на спине

Об этом сообщил депутат Киевсовета Олесь Маляревич в Facebook.

Пес Джек из города Купянск переехал в Италию и стал членом семьи Андреа Бочелли. Собаку обнаружили на второй день после освобождения города. Олесь Маляревич рассказал о Джеке своему американскому другу Амеду и брату Тарасу Маляревичу.

"Через несколько дней состоялась судьбоносная встреча Джека за Амедом, где он предложил найти Джеку новый безопасный дом и нашел! Так начался путь Джека в Италию, в семью Андреа Бочелли. Я называю теперь Амеда крестным отцом Джека", - рассказал депутат Киевсовета. .

Собаку отвезли в Киев микроавтобусом, подаренным Киеву для аэроразведки мэрией города Тулуза. В Киеве Джека сначала осмотрела главный ветеринарный врач Киева Наталья Мазур и вместе с командой Центра защиты животных провели хирургическое вмешательство, удалили из старой раны на спине осколок и в течение пяти дней лечили животное.

"Путь из Киева в Италию - это отдельная история, это стало возможным благодаря волонтеру Ирине Калине, Татьяне Степаненко и моему брату Тарасу Маляревичу. Амед и Тарас занимались всеми вопросами во время всего путешествия", - написал Малярчук.

Он также поблагодарил семью Бочелли "за большое сердце и доброту".

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