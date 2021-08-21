Андре Тан вместе со звездами: Олей Поляковой, Еленой Кравец, Наталией Могилевской, Анной Ризатдиновой, Валерией Гуземой, Жаном Беленюком поддерживают талант детей с особыми потребностями

Семьи, в которых есть дети с особыми потребностями, требуют поддержки государства и общества. Не промедления, а должного отношения к себе, внимания и материальной помощи.



"Сегодня, я вместе со своей командой хочу поддержать детей с особыми потребностями: спектром аутизма, синдром Дауна и расстройством психического состояния, привлечь внимание общества к особому таланту этих детей. Наш главный месседж - важность принятия обществом людей с особыми потребностями. Это не о жалости или сочувствия, а о понимании их потребностей и особенностей, равноправие, безбарьерность в образовании, работе, свободе передвижения, досуге", - комментирует Андре Тан.

Компания ANDRE ТAN начала социальную инициативу помощи детям с инвалидностью. Компания, законодатель моды в Украине, поддержала львовскую общественную организацию - "Солнечная Мастерская", где занимаются рисованием дети с особыми потребностями, и надеется, что мода помогать детям, станет трендом вне времени. Уникальная методика арт-терапии, к слову признана в Англии и США - основной инструмент основательниц мастерской. Ольга Саникович, художница по специальности и психолог Ольга Германович, спасают и облегчают эмоциональное состояние детей своим профессиональным вниманием к ним.













Дизайнер Андре Тан рассмотрел рисунки воспитанников мастерской и перенес их на одежду бренда Andre Tan - футболки и худи. Такая капсульная коллекция уже в продаже. Деньги от продажи одежды будут переданы «Солнечной мастерской», на закупку бумаги, красок, холстов, кисточек, на аренду более просторного помещения, чтобы помочь большему количеству детей с особыми потребностями.

"Хочу, чтобы мы не игнорировали проблему, не оставляли семьи, где дети с особенными потребностями без внимания, в одиночку, а протянули руку помощи и уделили внимание этому вопросу", - отмечает Андре Тан.

К социальной инициативе помощи детям с особыми потребностями присоединились публичные люди страны и звезды шоу-бизнеса: Оля Полякова, Елена Кравец, Наталья Могилевская, Анна Ризатдинова, Валерия Гузема, Жан Беленюк сфотографировались с маленькими художниками "Солнечной мастерской".