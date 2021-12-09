Андре Тан создал лимитированную ART-коллекцию одежды "ICARIA" для фэшн-линейки Atelier

Основной целью коллекции является привлечение внимания к вопросам переработки отходов, что является важной задачей для всех производственных отраслей, а также является неотъемлемой частью работы любого ответственного бизнеса.

Название "ICARIA" отсылает к антическому мифу о гениальном скульпторе Дедале и его сыне Икаре. Чтобы убежать с острова Крит, Дедал сделал для себя и сына огромные крылья, скрепленные воском. Будучи уже далеко от острова, Икар настолько увлекся полетом, что забыл наставления отца и приблизился к яркому солнцу. Воск на крыльях растаял, перья разлетелись и Икар упал в море.

"Выбирая темой коллекции миф об Икаре, я понимал, что основным материалом должно стать перо. Оно использовано не только как декор, но и как экологически чистый наполнитель. И чтобы сделать эту историю максимально sustainable, мы решили обратиться за расходным материалом к ​​компании, для которой перо является неотъемлемой частью производственного процесса, но не основным продуктом. Так, партнером этого арт-эксперимента стал бренд компании МХП – "Наша Ряба", – говорит Андре.













Каждый образ ART-коллекции символизирует тот или иной фрагмент истории и напоминает скорее работы в музее современного искусства, чем одежды в обычном понимании. Отдельного внимания заслуживают материалы. Следуя глобальному тренду на устойчивое развитие, дизайнер использовал в коллекции ткани из переработанного пластика и пуховое натуральное наполнение.

"ECO-fashion – один из самых перспективных трендов нашего времени. Бездумное потребление устарело — фэшн-индустрия XXI века стремится быть экологичной. Грамотная переработка мусора и отходов – стремление к новизне с заботой о благополучии планеты. Поэтому появилась идея создать коллекцию одежды "ICARIA", чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, которые очень важны не только в фэшн-сфере, но и во всех сферах жизнедеятельности человека", - утверждает Андре Тан.

В рамках проекта была разработана ART-коллекция, представленная в Киеве 8 декабря на закрытом показе в галерее "D12".

Также в ART-коллекции из линейки Atelier создана демократическая версия, которую каждый желающий сможет приобрести в фирменных магазинах Andre Tan. В нее вошли: прозрачный пуховой жилет, худи, сумка-шопер и кепка. Коллекция поступит в продажу в магазины Andre Tan по всей Украине, а также будет доступна и для заказа онлайн уже с 18 декабря на сайте: andretan.ua.

Все заинтересованные смогут посмотреть на ART-коллекцию с 11 декабря в ТРЦ "LAVINA MALL", где будет работать выставка для всех желающих.