Andre Tan Easy: какую одежду хотят носить дети

На подиум вышли модели, среди которых дети телеведущих: Валентины Хамайко и Стаси Ровинской, популярная группа Open Kids в новом составе. А также профессиональные модели: Арина Никанорова "Мини Мисс Украина 2021", Агния Ткаченко "Мини Мисс Украина International Grant Prix 2020", Евдокия Загоруйко "Мини Мисс Украина 2019".

"Я вспоминаю свое детство, и вы знаете, в подростковом возрасте, важно одеваться модно и носить то, что тебе нравится. Это не всегда могут разделять родители или иметь возможность купить. Я мечтал о джинсах "Мальвины", но это было дорого. Поэтому, все деньги - "гостинчик", которые мне давала бабушка, подарки родственников, я собирал. Собрав нужную сумму, просил маму купить мне эти джинсы. Пришлось даже дать "взятку" продавцу, чтобы отложила нужный размер. А еще я продавал болгарский перец все лето, а потом купил себе и сестре яркий турецкий спортивный костюм. Ох и радости было! Весь двор ненависть брали", - вспоминает Андре Тан.



Дизайнер Андре Тан разработал подростковую коллекцию одежды Andre Tan Easy по запросам поколения Z. В коллекции удобные и интересные вещи для похода на обучение, прогулок и вечеринок: блузы и рубашки с надписями, трикотажные гольфы, базовые сарафаны, юбки и брюки-палаццо. Спортивные велюровые костюмы с кроп-топом, трикотажные и нейлоновые комплекты для прогулок. Платье цвета фуксии Федоры - трендовый цвет сезона осень-зима 21 \ 22, свитшоты с комиксами или принтом в виде тату - это must have в гардеробе тинейджера. Сочетайте свитшоты с лосинами и грубыми ботинками, например, такими как у бренда Liya, качеству обуви этого украинского производителя можно доверять. Укороченные куртки, и удлиненные, яркого неонового цвета, согреют и не оставят равнодушными подрастающих модников.



"Нельзя забывать, что ключевое значение в образе играет обувь. В этом сезоне молодежь выбирает челси на массивной подошве. Модный принт - "логомания", модели в бежевом цвете с лого бренда. Обувь Liya это качество, комфорт и здоровье - обувь ортопедическая и сшитая из высококачественной кожи - это лучшее, что можно предложить своему ребенку! Родители выбирают лучшее для ребенка, бренд Andre Tan Easy вместе с LIYA, удовлетворяют родителей в этом желании. Как говорится, все лучшее - детям!", - рассказал дизайнер Андре Тан.