Андерс Аслунд возмущен блокированием поездки Порошенко на ПА НАТО и призывает украинские власти извиниться

Об этом он написал в Twitter .

"Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинских властей, блокирующих участие экс-президента Порошенко в важной Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе", - пишет Аслунд.

"НАТО расценит это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинская власть должна извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко", - подчеркнул Аслунд.

27 и 28 мая Петр Порошенко не выпустил из страны пограничники. Он должен был ехать на заседание Парламентской ассамблеи НАТО.