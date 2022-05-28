Андерс Аслунд возмущен блокированием поездки Порошенко на ПА НАТО и призывает украинские власти извиниться
Старший научный сотрудник Атлантического Совета, известный шведский экономист Андерс Аслунд призвал украинские власти прекратить блокирование участия Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО
Об этом он написал в Twitter .
"Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинских властей, блокирующих участие экс-президента Порошенко в важной Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе", - пишет Аслунд.
"НАТО расценит это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинская власть должна извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко", - подчеркнул Аслунд.
- 27 и 28 мая Петр Порошенко не выпустил из страны пограничники. Он должен был ехать на заседание Парламентской ассамблеи НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное