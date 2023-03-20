Анчелотти оценил шансы "Реала" на чемпионство после поражения от "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

По словам Анчелотти, "Реал" намерен бороться за чемпионство в Испании до конца, несмотря на поражение он "Барселоны" со счетом 1:2, после которого отставание мадридцев от возглавляющих турнирную таблицу каталонцев увеличилось до 12 очков.

"Мы собираемся биться до конца во всех соревнованиях. Мы будем бороться за победу в Ла Лиге до последнего. Январь дорого стоил нам, потому что после чемпионата мира нам было тяжело набрать хорошую форму. Сейчас мы в очень хорошем состоянии и собираемся хорошо завершить сезон" , – сказал Анчелотти.

19 марта "Барселона" победила "Реал" в 26-м туре чемпионата Испании со счетом 2:1 и с 68 очками укрепила лидерство. "Реал" имеет 56 пунктов и идет вторым.