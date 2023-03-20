Анчелотти оценил шансы "Реала" на чемпионство после поражения от "Барселоны"
Тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что мадридцы сохраняют шансы на чемпионство Испании, несмотря на поражение от "Барселоны" и отставание от лидера в 12 очков
Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .
По словам Анчелотти, "Реал" намерен бороться за чемпионство в Испании до конца, несмотря на поражение он "Барселоны" со счетом 1:2, после которого отставание мадридцев от возглавляющих турнирную таблицу каталонцев увеличилось до 12 очков.
"Мы собираемся биться до конца во всех соревнованиях. Мы будем бороться за победу в Ла Лиге до последнего. Январь дорого стоил нам, потому что после чемпионата мира нам было тяжело набрать хорошую форму. Сейчас мы в очень хорошем состоянии и собираемся хорошо завершить сезон" , – сказал Анчелотти.
19 марта "Барселона" победила "Реал" в 26-м туре чемпионата Испании со счетом 2:1 и с 68 очками укрепила лидерство. "Реал" имеет 56 пунктов и идет вторым.
- 15 марта "Реал" победил "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с другим английским клубом - "Челси".
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