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Главная Спорт Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игрового времени в "Реале"

Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игрового времени в "Реале"

2 января, 2022 воскресенье
11:14
Спорт Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что украинец Андрей Лунин не играет в испанском клубе, потому что в воротах мадридцев стоит лучший голкипер мира - бельгиец Тибо Куртуа

Об этом сообщает AS.

По словам итальянского тренера, Лунин не получает игрового времени, поскольку ворота "Реала" защищает самый лучший голкипер мира.

"У него нет игрового времени просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает и все это понимают. У Лунина много качеств. Это вратарь, который добьется успеха в своей карьере", – сказал он. Анчелотти.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".

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Андрей Лунин
Тибо Куртуа
Карло Анчелотти
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