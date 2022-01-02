Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игрового времени в "Реале"

Об этом сообщает AS.

По словам итальянского тренера, Лунин не получает игрового времени, поскольку ворота "Реала" защищает самый лучший голкипер мира.

"У него нет игрового времени просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает и все это понимают. У Лунина много качеств. Это вратарь, который добьется успеха в своей карьере", – сказал он. Анчелотти.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".

16 ноября 2021 года сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании - "Эспаньол" и "Гранаду".

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