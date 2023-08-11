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Анчелотти четко высказался о будущем Лунина после ужасной травмы основного вратаря "Реала"

11 августа, 2023 пятница
17:23
Спорт

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что доверяет голкиперу Андрею Лунину, однако не исключил подписания нового вратаря

Об этом сообщает Marca.

По словам Анчелотти, "Реал" полностью доверяет Лунину.

"Вчерашний день был неудачным. Такие вещи часто случаются в футболе. Надеюсь, что Куртуа скоро поправится. Лунин хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки, и мы полностью доверяем ему. Он талант, и ему не хватает того, чего не хватает всем. Опыт, который вы получаете, играя постоянно. Мы полностью доверяем Андрею, и в ближайшие дни увидим, будем ли подписывать в команду еще одного вратаря. У нас есть время до 31-го числа", - сказал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

Следующий матч "Реала"

В субботу, 11 августа, мадридский "Реал" сыграет против "Атлетик Бильбао" в 1-м туре Ла Лиги. Начало в 22:30.

Травма Куртуа

Тибо Куртуа травмировался на тренировке. По заключению медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Положение Лунина в "Реале"

По информации Marca , "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 17 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 13 мячей, а 4 матча сыграл "на ноль".

Испания
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
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