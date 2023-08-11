Анчелотти четко высказался о будущем Лунина после ужасной травмы основного вратаря "Реала"

Об этом сообщает Marca.

По словам Анчелотти, "Реал" полностью доверяет Лунину.

"Вчерашний день был неудачным. Такие вещи часто случаются в футболе. Надеюсь, что Куртуа скоро поправится. Лунин хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки, и мы полностью доверяем ему. Он талант, и ему не хватает того, чего не хватает всем. Опыт, который вы получаете, играя постоянно. Мы полностью доверяем Андрею, и в ближайшие дни увидим, будем ли подписывать в команду еще одного вратаря. У нас есть время до 31-го числа", - сказал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

Следующий матч "Реала"

В субботу, 11 августа, мадридский "Реал" сыграет против "Атлетик Бильбао" в 1-м туре Ла Лиги. Начало в 22:30.

Травма Куртуа

Тибо Куртуа травмировался на тренировке. По заключению медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Положение Лунина в "Реале"

По информации Marca , "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 17 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 13 мячей, а 4 матча сыграл "на ноль".