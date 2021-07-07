"Анатомия гривни": НБУ запустил информационную кампанию по безопасности наличных расчетов

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор при поддержке киберполиции и Нацполиции запускает информационную кампанию "Анатомия гривни" по безопасности наличных расчетов. Кампания продлится в течение июля - сентября 2021 года во всех регионах Украины.



В рамках кампании будет проводиться обучение кассиров банков, почты, магазинов, АЗС и аптек. Кроме того, НБУ запустил специальный сайт "Анатомия гривни" , содержащий ответы на актуальные вопросы безопасных наличных расчетов.



Отмечается, что целью информационной кампании является научить украинцев быстро проверять банкноты гривни на подлинность и напомнить населению, какие банкноты и монеты в обращении, а какие уже не принимаются к оплате. Регулятор также будет информировать украинцев, где обменять изъятые из обращения, изношенные, поврежденные, сомнительной подлинности банкноты и монеты, а также рассказывать об элементах защиты национальной валюты.



В пресс-службе отметили, что пока, несмотря на распространение безналичных расчетов, наличные средства остаются в широком употреблении в Украине, поэтому их защита и надежность должны всегда находиться в фокусе внимания регулятора.



В то же время, по словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, система защиты гривни на высоком уровне и соответствует системам защиты ведущих валют мира.



"Украинская гривня имеет современные инновационные элементы защиты, которые позволяют просто проверить подлинность банкноты визуально и на ощупь. Нужно только знать, на что обращать внимание. В нашей информационной кампании мы еще раз напомним украинцам о простых правилах безопасности наличных расчетов", - цитирует пресс-служба слова Шабана.



Он добавил, что уровень подделки банкнот гривни остается относительно низким. Так, в 2020 году на 1 млн штук настоящих банкнот гривни приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот. В странах Евросоюза этот показатель в прошлом году был в три раза выше и составил около 17 банкнот евро.



В то же время, по данным НБУ, большинство изъятых из обращения поддельных монет низкого качества. Они печатаются на принтерах и рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров.

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