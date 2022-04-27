"Аналогов нет": в Луганской области ВСУ уничтожили российский высокоточный БПЛА "Куб-БЛА"

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



По словам российских пропагандистов, преимуществами "Куб-БЛА" является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании.



"Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", - отметили в Генштабе ВСУ.



Украинские военные советуют не слушать российскую пропаганду, ведь "все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет".



Справка: в 2019 году такой беспилотник был представлен на международной выставке. В марте 2022 года в Киевской области оккупанты впервые осуществили боевое применение БПЛА.

23 апреля украинские защитники сбили российский беспилотник в Луганской области

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb