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"Аналогов нет": в Луганской области ВСУ уничтожили российский высокоточный БПЛА "Куб-БЛА"

27 апреля, 2022 среда
10:10
война с Россией

В Луганской области 26 апреля украинские военные дезориентировали и сбили из стрелкового оружия российский высокоточный ударный БПЛА "Куб-БЛА"

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .

По словам российских пропагандистов, преимуществами "Куб-БЛА" является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании.

"Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", - отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные советуют не слушать российскую пропаганду, ведь "все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет".

Справка: в 2019 году такой беспилотник был представлен на международной выставке. В марте 2022 года в Киевской области оккупанты впервые осуществили боевое применение БПЛА.

  • 23 апреля украинские защитники сбили российский беспилотник в Луганской области

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