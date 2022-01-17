Аналогично "списку Магнитского": Порошенко заявил, что власти Украины могут попасть под санкции за политические преследования
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" народный депутат Петр Порошенко заявил, что украинские власти могут подвергнуться международным санкциям за политические преследования
Об этом Порошенко сказал в интервьюLB.ua.
"Часто вспоминают Навального (российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в РФ 17 января 2021 - ред.), вместе с ним "список Магнитского". Если они (власть - ред.) будут идти подобным путем, санкции в виде аналогичного "списка Магнитского" для них, как для исполнителей, неотвратимые", - сказал Порошенко.
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При этом Порошенко подчеркнул, что у "Европейской Солидарности" международная поддержка.
"У нас очень хорошая, сильная международная поддержка", – сказал Порошенко.
Список Магнитского - перечень лиц, причастных, по мнению составителей списка, к содержанию под стражей, жестокому обращению и гибели российского аудитора Сергею Магнитскому, а также к другим грубым нарушениям прав человека в РФ и серии крупных хищений средств из российского бюджета под видом возврата налогов, разоблаченных группой Магнитского.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Порошенко заявил , что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует определение суда о принудительном поводе на заседание Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину и поехал в суд на заседание по избранию меры пресечения.
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