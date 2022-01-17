Аналогично "списку Магнитского": Порошенко заявил, что власти Украины могут попасть под санкции за политические преследования

Об этом Порошенко сказал в интервьюLB.ua.



"Часто вспоминают Навального (российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в РФ 17 января 2021 - ред.), вместе с ним "список Магнитского". Если они (власть - ред.) будут идти подобным путем, санкции в виде аналогичного "списка Магнитского" для них, как для исполнителей, неотвратимые", - сказал Порошенко.



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При этом Порошенко подчеркнул, что у "Европейской Солидарности" международная поддержка.



"У нас очень хорошая, сильная международная поддержка", – сказал Порошенко.



Список Магнитского - перечень лиц, причастных, по мнению составителей списка, к содержанию под стражей, жестокому обращению и гибели российского аудитора Сергею Магнитскому, а также к другим грубым нарушениям прав человека в РФ и серии крупных хищений средств из российского бюджета под видом возврата налогов, разоблаченных группой Магнитского.

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