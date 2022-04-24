"Аналогично со зверствами нацистов": Госдума РФ предлагает заставить украинских военнопленных сдавать кровь для оккупантов, - Денисова

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова .



"РФ нарушает права военнопленных. В госдуме России предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов, этот факт свидетельствует об аналогии зверств, нацистов в концлагерях во время Второй Мировой войны", - отметила она.



Принудительное донорство практиковали в нацистских концлагерях. Уцелевшие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта и при этом морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.



"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав военнопленных Вооруженных сил Украины", - подчеркнула Людмила Денисова.

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Напомним, Россия держит украинских военнопленных в колониях общего режима без перепрофилирования тюрем.

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