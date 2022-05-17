Аналоги CoolCola, Fancy и Street. В России создали суррогаты известных напитков с "узнаваемым вкусом"

Об этом сообщили на сайте предприятия.

Как отмечает производитель, новая линейка – это "классические вкусы любимых прохладительных напитков".

В описании напитков указано, что CoolCola – это напиток с "культовым вкусом когда", Fancy – с узнаваемым вкусом фанты, а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.

Отметим, что Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России еще 8 марта и стала одной из первых, кто ушел с рынка РФ из-за развязывания войны против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb