Аналоги CoolCola, Fancy и Street. В России создали суррогаты известных напитков с "узнаваемым вкусом"
Московский комбинат "Очаково" попытался скопировать известные напитки, из-за ухода с рынка России производителя оригинальных - компании CoolCola
Об этом сообщили на сайте предприятия.
Как отмечает производитель, новая линейка – это "классические вкусы любимых прохладительных напитков".
В описании напитков указано, что CoolCola – это напиток с "культовым вкусом когда", Fancy – с узнаваемым вкусом фанты, а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.
- Отметим, что Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России еще 8 марта и стала одной из первых, кто ушел с рынка РФ из-за развязывания войны против Украины.
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