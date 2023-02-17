Аналог telegram-каналов: Цукерберг анонсировал обновление в Instagram
Владелец Meta Марк Цукерберг объявил, что компания запускает новую функцию – каналы в Instagram
Об этом пишет The Verge .
Компания Meta анонсировала "трансляционные каналы" – новую функцию Instagram, которая работает как telegram-каналы.
Отмечается, что пользователи смогут транслировать сообщения и обновления подписчиков, которые согласятся следить за каналом. Подписчики не могут публиковать сообщения на каналах, но смогут реагировать на сообщения и голосовать в опросах.
Авторы смогут запустить канал из своего почтового ящика Instagram. Затем появится возможность прикрепить ссылку на канал к своему профилю.
Такие каналы могут быть открыты для всех подписчиков, но их можно сделать эксклюзивными для платных подписок.
Meta уже тестирует эту функцию с несколькими авторами и планирует ввести похожую на Telegram функцию в Facebook и Messenger. К начальной группе тестировщиков привлечены сноубордистка Хлоя Ким, борец джиу-джитсу Маккензи Дерн и мем-аккаунт Тенк Синатра.
Марк Цукерберг поделился в своем мета-канале, что он будет использовать его, чтобы делиться новостями и обновлениями по всем продуктам и технологиям, которые создаются в Meta. Помимо текстовых сообщений авторы также смогут делиться аудиозаписями, фотографиями и другим контентом.
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