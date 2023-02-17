Об этом пишет The Verge .

Компания Meta анонсировала "трансляционные каналы" – новую функцию Instagram, которая работает как telegram-каналы.

Отмечается, что пользователи смогут транслировать сообщения и обновления подписчиков, которые согласятся следить за каналом. Подписчики не могут публиковать сообщения на каналах, но смогут реагировать на сообщения и голосовать в опросах.

Авторы смогут запустить канал из своего почтового ящика Instagram. Затем появится возможность прикрепить ссылку на канал к своему профилю.

Такие каналы могут быть открыты для всех подписчиков, но их можно сделать эксклюзивными для платных подписок.

Meta уже тестирует эту функцию с несколькими авторами и планирует ввести похожую на Telegram функцию в Facebook и Messenger. К начальной группе тестировщиков привлечены сноубордистка Хлоя Ким, борец джиу-джитсу Маккензи Дерн и мем-аккаунт Тенк Синатра.

Марк Цукерберг поделился в своем мета-канале, что он будет использовать его, чтобы делиться новостями и обновлениями по всем продуктам и технологиям, которые создаются в Meta. Помимо текстовых сообщений авторы также смогут делиться аудиозаписями, фотографиями и другим контентом.