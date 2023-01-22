Аналог "Дии" появится в Эстонии
Эстония на базе украинского приложения "Дия" создала собственное приложение для цифровой трансформации правительства - mRiik
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в телеграме.
Он отметил, что это первый опыт передачи дизайна и кода "Дии" другому государству, и что в дальнейшем Украина планирует делиться опытом цифровизации правительства с другими странами.
"Экспортируем Дию в Эстонию. Самая диджитальная страна мира в Давосе презентовала mRiik – приложение на базе Дии. Для нас это первый кейс шеринга кода и дизайна. Далее планируем делиться опытом с другими странами", - рассказал он.
- USAID в Давосе начала обсуждение с другими странами о потенциальном использовании украинской "Дии" в качестве шаблона для создания собственных программ цифровизации правительств.
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