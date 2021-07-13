"Анализы против меня сфальсифицированы": Юрченко заявил, что не будет слагать депутатский мандат из-за ДТП

Об этом он заявил журналистам возле Верховной Рады во вторник, 13 июля, передает Укринформ.

"Если на вас, не дай бог, нападет преступник, или обворует вас, нападет физически на вас, сфальсифицирует материалы, нарушит ваши права, - вы пойдете на работу писать заявление на увольнение? Анализы против меня сфальсифицированы и есть те, кто за это будет наказан", - заявил нардеп.

По его словам, что он первым вызвал полицию на место происшествия после "нападения второго участника ДТП". Он сказал, что после того, как полиция узнала, что он народный депутат, его начали подозревать в нетрезвом состоянии.

Юрченко отметил, что правоохранители всячески мешали работе его адвокатов. Кроме того, Юрченко продемонстрировал результаты тестов на наркотики, сделанные им в трех разных клиниках и подтверждающие, что он не употреблял наркотиков.

Депутат также заявил, что автомобиль, на котором он попал в ДТП, принадлежит не ему, а друзьям.

Напомним, народный депутат Александр Юрченко, бывший член фракции "Слуга народа" в центре Львова совершил ДТП. Отмечают, что он находился под действием наркотиков. Так, в четверг, 8 июля, на площади Мицкевича в центре Львова 32-летний народный депутат Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.

Впоследствии, в сети появились документы о результатах медицинского осмотра народного депутата Александра Юрченко, подтверждающие, что депутат находился в состоянии наркотического опьянения на момент совершения дорожно-транспортного происшествия во Львове.

Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что народный депутат Александр Юрченко сложит мандат из-за ДТП во Львове.

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