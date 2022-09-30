Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .

Издание сообщает, что точное количество вытекающего из "Северного потока-1" и "Северного потока-2" метана пока неизвестно. Однако оценка Интегрированной системы наблюдения за углеродом (ICOS) показывает, как огромное газовое облако поднялось над Балтийским морем и переместилось над Европой.

Станции измерения метана в Швеции, Норвегии и Финляндии показали четкие колебания в последние несколько дней. Спутники наблюдения, по всей вероятности, не зафиксировали бы выбросы, поскольку было облачно, пишет ICOS в заявлении. Сеть регистрирует стандартизированные выбросы по всей Европе.

"Мы предполагаем, что ветер сначала перенес метан на север, в Финский архипелаг, а затем повернул в сторону Швеции и Норвегии", - сообщил Стивен Платт из Норвежского института исследования воздуха (NILU), обнародовав анимацию, которую эксперты создали на основе своих оценок.

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Кроме этого, издание приводит график измеренных значений, где показано первое четко узнаваемое повышение уровня метана в ночь с понедельника 26 сентября на вторник 27 сентября, на станции на острове Уте, у южного побережья Финляндии. Во вторник облако метана значительно повысило статистику на исследовательской станции Норунда к северу от шведского города Уппсала.

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.

27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вытек газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.

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