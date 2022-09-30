Анализ данных показывает огромный шлейф метана, вызванный утечками из "Северного потока", - Spiegel
Сотни тысяч тонн метана, вероятно, ушли в атмосферу из-за утечек в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море, эксперты проследили путь газового облака
Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .
Издание сообщает, что точное количество вытекающего из "Северного потока-1" и "Северного потока-2" метана пока неизвестно. Однако оценка Интегрированной системы наблюдения за углеродом (ICOS) показывает, как огромное газовое облако поднялось над Балтийским морем и переместилось над Европой.
Станции измерения метана в Швеции, Норвегии и Финляндии показали четкие колебания в последние несколько дней. Спутники наблюдения, по всей вероятности, не зафиксировали бы выбросы, поскольку было облачно, пишет ICOS в заявлении. Сеть регистрирует стандартизированные выбросы по всей Европе.
"Мы предполагаем, что ветер сначала перенес метан на север, в Финский архипелаг, а затем повернул в сторону Швеции и Норвегии", - сообщил Стивен Платт из Норвежского института исследования воздуха (NILU), обнародовав анимацию, которую эксперты создали на основе своих оценок.
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Кроме этого, издание приводит график измеренных значений, где показано первое четко узнаваемое повышение уровня метана в ночь с понедельника 26 сентября на вторник 27 сентября, на станции на острове Уте, у южного побережья Финляндии. Во вторник облако метана значительно повысило статистику на исследовательской станции Норунда к северу от шведского города Уппсала.
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