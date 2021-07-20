Аналитики спрогнозировали, сколько медалей выиграет Украина на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Gracenote.

Аналитики перед стартом Олимпиады опубликовали прогнозируемый медальный зачет Игр в Токио. В нем сборная Украины с 8 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми наградами располагается на 14-й позиции.

Gracenote прогнозирует победу по общему зачету сборной США, которая получит 96 медалей. Второе место обещают команде российского олимпийского комитета с 68 наградами. Далее расположатся Китай (66 медалей), Япония (61), Великобритания (52), Нидерланды (48), Франция (42), Италия (41), Австралия (40) и Германия (35).

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. В Японии разыграют 339 комплектов наград в 33-х видах спорта.

Украину в Японии представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.

На Олимпиаде-2016 сборная Украины показала свой худший результат в истории и получила лишь 11 медалей - 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

15 июля стало известно, что призеры Олимпийских игр будут самостоятельно одевать себе медали на церемонии награждения в Токио.

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