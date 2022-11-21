Об этом сообщают эксперты Oryx.

Речь идет именно о тех потерях, подтвержденных фото- и видеоматериалами.

Так, было полностью уничтожено 4927 единиц техники. Еще 198 повреждены, 300 брошены самими оккупантами и 2619 единиц захвачены.

Аналитики подчеркнули, что российские захватчики потеряли:

1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены)

718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены)

1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены)

154 реактивных системы залпового огня

80 зенитных ракетных комплексов

По данным украинского Генштаба, на 20 ноября Россия в войне против Украины потеряла 84 210 солдат, 2886 танков, 5817 боевых бронированных машин, 393 РСЗО и 1868 артиллерийских систем.

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