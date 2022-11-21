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Аналитики посчитали, сколько военной техники потеряла Россия во время полномасштабной войны в Украине

21 ноября, 2022 понедельник
06:36
война с Россией

Российская армия потеряла по меньшей мере 8044 единицы техники с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию

Об этом сообщают эксперты Oryx.

Речь идет именно о тех потерях, подтвержденных фото- и видеоматериалами.

Так, было полностью уничтожено 4927 единиц техники. Еще 198 повреждены, 300 брошены самими оккупантами и 2619 единиц захвачены.

Аналитики подчеркнули, что российские захватчики потеряли:

  • 1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены)

  • 718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены)

  • 1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены)

  • 154 реактивных системы залпового огня

  • 80 зенитных ракетных комплексов

По данным украинского Генштаба, на 20 ноября Россия в войне против Украины потеряла 84 210 солдат, 2886 танков, 5817 боевых бронированных машин, 393 РСЗО и 1868 артиллерийских систем.

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