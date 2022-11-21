Аналитики посчитали, сколько военной техники потеряла Россия во время полномасштабной войны в Украине
Российская армия потеряла по меньшей мере 8044 единицы техники с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию
Об этом сообщают эксперты Oryx.
Речь идет именно о тех потерях, подтвержденных фото- и видеоматериалами.
Так, было полностью уничтожено 4927 единиц техники. Еще 198 повреждены, 300 брошены самими оккупантами и 2619 единиц захвачены.
Аналитики подчеркнули, что российские захватчики потеряли:
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1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены)
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718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены)
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1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены)
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154 реактивных системы залпового огня
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80 зенитных ракетных комплексов
По данным украинского Генштаба, на 20 ноября Россия в войне против Украины потеряла 84 210 солдат, 2886 танков, 5817 боевых бронированных машин, 393 РСЗО и 1868 артиллерийских систем.
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