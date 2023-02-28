Аналитики из США оценили способность ВСУ "отрезать" Крым от материковой РФ
Украинские военные имеют возможности перейти в контрнаступление в Запорожской области и попытаться отрезать оккупированный Крым от материковой части России
К такому выводу пришел Институт изучения войны .
В ISW обращают внимание, что украинские военные продолжают реагировать на беспокойство Запада относительно возможностей Украины освободить оккупированные территории. В частности, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению весной 2023 года, а стратегической целью Украины является разделение российской линии фронта между Крымом и материковой частью России.
Это заявление прозвучало на фоне того, что западные официальные лица и СМИ недавно выразили сомнение в способности украинских сил вести контрнаступление и способности Запада оказывать Украине долгосрочную военную помощь.
"Предыдущие оценки ISW российских военных возможностей вдоль линии фронта в Запорожской области свидетельствуют о том, что для Украины существуют возможности для проведения контрнаступления в этом стратегически важном регионе", - подытожили в ISW.
- 26 февраля Вадим Скибицкий заявил, что украинские защитники будут готовы перейти в контрнаступление весной.
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