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Аналитики ISW сказали, повлияет ли частичная мобилизация в России на ход войны в ближайшие месяцы

22 сентября, 2022 четверг
06:47
война с Россией

Частичная мобилизация, которую объявил президент РФ Владимир Путин, не будет иметь существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Объявление Путина о частичной мобилизации показало много проблем, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", - подчеркивают эксперты.

А приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу России.

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - говорят в ISW.

Как отмечается, частичная мобилизация Россией не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории до зимы.

"Путин и Шойгу решительно заявили, что будут мобилизованы только резервисты, прошедшие первичную военную службу, дав понять, что Россия не будет расширять призыв. Шойгу также заявил, что студенты не пострадают, и сказал им беззаботно заниматься обучением. Эти комментарии явно имели на цель развеять опасения российского населения относительно того, что "частичная мобилизация" является кодом всеобщего призыва", - говорится в сообщении.

Российские военные, вероятно, вызвали наиболее боеспособные резервы во время предвоенной мобилизации, что говорит о том, что нынешняя частичная мобилизация начнется с привлечения менее боеспособного персонала с самого начала, говорят аналитики.

"Российские резервы поначалу плохо обучены и не проходят повышение квалификации после окончания срока призыва. Российская обязательная военная служба длится всего один год, что дает призывникам мало времени, чтобы научиться быть солдатами. Отсутствие переподготовки после этого начального периода ускоряет деградацию приобретенных солдатских навыков с временем. Шойгу говорил о намерении призвать резервистов с "боевым опытом", но очень мало российских резервистов, кроме тех, которые сейчас служат в Украине, имеют боевой опыт", - отмечают в Институте.

Другие ключевые выводы ISW

  • Путин прямо не угрожал применить ядерное оружие, если Украина продолжит контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий после российской аннексии

  • Вероятно, украинские войска продолжали наступательные действия вокруг Лимана

  • Украинские силы нанесли удары на север и восток от Херсона в рамках кампании оперативной блокировки российских материально-технических, военных и транспортных средств в Херсонской области

  • Украинские и российские источники идентифицировали три зоны кинетической активности 21 сентября: северо-западнее Херсона, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец, и к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области вокруг Высокополья

  • Субъекты РФ (регионы) продолжают криптомобилизацию, несмотря на заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации

  • Назначенные Россией оккупационные администраторы, вероятно, усиливают правоохранительные и фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях Украины во время подготовки к фиктивным референдумам

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян". А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что все, кто придет в Украину с оружием, будут уничтожены.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что последние шаги Путина требуют новых санкций от ЕС.

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Украина
Россия
Владимир Путин
ядерное оружие
мобилизация
оккупированные территории
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