Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Объявление Путина о частичной мобилизации показало много проблем, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", - подчеркивают эксперты.

А приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу России.

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - говорят в ISW.

Как отмечается, частичная мобилизация Россией не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории до зимы.

"Путин и Шойгу решительно заявили, что будут мобилизованы только резервисты, прошедшие первичную военную службу, дав понять, что Россия не будет расширять призыв. Шойгу также заявил, что студенты не пострадают, и сказал им беззаботно заниматься обучением. Эти комментарии явно имели на цель развеять опасения российского населения относительно того, что "частичная мобилизация" является кодом всеобщего призыва", - говорится в сообщении.

Российские военные, вероятно, вызвали наиболее боеспособные резервы во время предвоенной мобилизации, что говорит о том, что нынешняя частичная мобилизация начнется с привлечения менее боеспособного персонала с самого начала, говорят аналитики.

"Российские резервы поначалу плохо обучены и не проходят повышение квалификации после окончания срока призыва. Российская обязательная военная служба длится всего один год, что дает призывникам мало времени, чтобы научиться быть солдатами. Отсутствие переподготовки после этого начального периода ускоряет деградацию приобретенных солдатских навыков с временем. Шойгу говорил о намерении призвать резервистов с "боевым опытом", но очень мало российских резервистов, кроме тех, которые сейчас служат в Украине, имеют боевой опыт", - отмечают в Институте.

Другие ключевые выводы ISW

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21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян". А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что все, кто придет в Украину с оружием, будут уничтожены.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что последние шаги Путина требуют новых санкций от ЕС.

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