Аналитики ISW: РФ, вероятно, активизирует усилия по принудительной мобилизации украинцев на Запорожье
Оккупационные войска могут активизировать усилия по так называемой мобилизации украинцев в Запорожской области, как это было на оккупированных территориях Востока
Об этом говорится в отчете ISW.
Так, российско-оккупационные войска продолжают меры по мобилизации граждан Украины в воинские части. Российская оккупационная администрация в Запорожской области формирует "добровольческую армию" неопределенного размера для захвата остатка области.
"Российские оккупационные войска, вероятно, активизируют усилия по мобилизации граждан Украины в Запорожской области, как это было на оккупированном Востоке Украины", – говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что российские так называемые добровольческие отряды и принудительно мобилизованные граждане Украины вряд ли создадут эффективную боевую силу России из-за низкого морального духа, плохого оснащения и отсутствия подготовки.
Также в ISW заявили, что российский минобороны, похоже, создает информационные условия, чтобы обвинить украинские силы в будущих провокациях на Запорожской атомной электростанции.
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