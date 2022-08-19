Об этом говорится в отчете ISW.

Так, российско-оккупационные войска продолжают меры по мобилизации граждан Украины в воинские части. Российская оккупационная администрация в Запорожской области формирует "добровольческую армию" неопределенного размера для захвата остатка области.

"Российские оккупационные войска, вероятно, активизируют усилия по мобилизации граждан Украины в Запорожской области, как это было на оккупированном Востоке Украины", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что российские так называемые добровольческие отряды и принудительно мобилизованные граждане Украины вряд ли создадут эффективную боевую силу России из-за низкого морального духа, плохого оснащения и отсутствия подготовки.

Также в ISW заявили, что российский минобороны, похоже, создает информационные условия, чтобы обвинить украинские силы в будущих провокациях на Запорожской атомной электростанции.

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